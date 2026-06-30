Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. В июне, в районе 8 дома на улице Муромской во Владимире

Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы. В июне, в районе 8 дома на улице Муромской во Владимире специалисты установили вторую автоматическую дорожную метеостанцию и сейчас проводят на ней пусконаладочные работы. Напомним, первая АДМС была установлена на площади Победы в 2023 году. Она успешно функционирует. Автоматическая дорожная метеостанция