Минобразования подвело итоги регионального конкурса столовых.

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая — 2026» приняли участие 16 общеобразовательных организаций Владимирской области.По условиям отбора каждая школа представила меню, информационную карту образовательной организации и видеоролик о работе столовой. Эксперты оценивали качество питания, организацию горячего питания и информационное сопровождение.Победителями регионального этапа признаны средняя общеобразовательная школа №4 города Гусь‑Хрустальный и Аннинская средняя общеобразовательная школа Петушинского муниципального округа. Школы получат право представлять область на следующем, всероссийском уровне конкурса.