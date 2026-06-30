Более 400 участников со всей страны собрались в пойме реки Клязьмы, чтобы проверить свои силы в масштабной экстремальной гонке. Юбилейный турнир предложил атлетам самые разные испытания: от

Более 400 участников со всей страны собрались в пойме реки Клязьмы, чтобы проверить свои силы в масштабной экстремальной гонке. Юбилейный турнир предложил атлетам самые разные испытания: от профессиональных забегов до дистанций для новичков и детей. Об этом рассказали в облправительстве. В этом году программа соревнований впервые пополнилась детским этапом, где юные спортсмены от 8 до