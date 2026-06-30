Пётр Полунин, заведующий отделением сочетанной травмы городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира, акцентирует внимание на проблеме внешних причин смертности.

Пётр Полунин, заведующий отделением сочетанной травмы городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Владимира, акцентирует внимание на проблеме внешних причин смертности. Большинство травм и несчастных случаев поддаётся эффективной профилактике.В зоне особого рискаОсобую обеспокоенность вызывает рост числа пострадавших в ДТП, где всё чаще фигурируют самокатчики и несовершеннолетние водители двухколёсного транспорта, пренебрегающие правилами дорожного движения и элементарными средствами защиты.«Крайне тревожно видеть, как люди, особенно молодые, игнорируют шлемы и наколенники. Последний пациент, поступивший к нам в реанимацию, получил травму, катаясь на самокате без шлема. В результате падения он ударился головой и получил тяжелейшую черепно-мозговую травму с ушибом головного мозга», – подчёркивает заведующий отделением.Опасный сезонЕсли говорить о сезонности, именно весной и летом происходит всплеск травматизма: дачный отдых нередко оборачивается ростом числа травм, связанных с неосторожным обращением с электроинструментами. Циркулярные пилы, работа вблизи водоёмов, управление автомобилем в нетрезвом виде также частые причины несчастных случаев. Зимой же основной причиной травматизма является гололёд – к докторам обращаются с переломами лодыжек, лучевых костей.– Обязательно следует сказать об алкоголе: это ещё один фактор риска. Он снижает порог страха и самоконтроль, усугубляет риск, провоцирует неосторожность при работе с инструментами или демонстрирование «героизма», что ведёт к множеству чрезвычайных происшествий, – говорит Пётр Полунин.Первая помощь: «Не навреди!»В экстренных ситуациях главное – вызвать скорую помощь и не усугубить состояние пострадавшего. Как подчеркнул Пётр Александрович, в таких случаях недопустимы самостоятельные транспортировка или перемещение человека, особенно при подозрении на травмы позвоночника. Зато детальная передача информации о состоянии пострадавшего специалистам скорой позволит получить грамотные рекомендации по оказанию первой помощи по телефону.Медик уверен: уроки оказания первой медицинской помощи нужно обязательно проводить в автошколах. Курсы должны включать практические занятия с привлечением медицинских специалистов, которые покажут, как правильно наложить жгут или зафиксировать конечность.Борьба с травматизмом требует совместных усилий государства, образовательных учреждений, ГИБДД и каждого из нас.– Не забывайте: правила техники безопасности написаны кровью. Их необходимо соблюдать, – подчеркивает Пётр Александрович.