Идет третья четверть Луны, при которой она считается уже убывающей, но еще не старой. Можно начинать проекты, которые не требуют долгого раскачивания, а наоборот, желательны для быстрого исполнения. В частности, плановые операции рекомендуют выполнять именно на этой четверти Луны.

Идет третья четверть Луны, прикоторой она считается уже убывающей, но еще не старой. Можно начинать проекты,которые не требуют долгого раскачивания, а наоборот, желательны для быстрого исполнения.В частности, плановые операции рекомендуют выполнять именно на этой четвертиЛуны.Прогноз на неделю для всех знаковзодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологииМихаил Чистяков.ОВЕНВ начале недели нет смысла рваться в передовики – сейчас явно не ваше время. Лучше побыть наподхвате и копить силы для решающих действий. Для них наилучший период начнетсясо среды – тогда и берите бразды правления в свои руки. Активность серединынедели не оставит вас и на выходных, например, можно заняться спортом.ТЕЛЕЦНельзя сказать, что наступившая неделя будетотмечена знаменитыми рекордами и большими победами. В ее начале еще могут бытьдостигнуты определенные результаты, но только в командной работе. Со среды попятницу лучше уйти в тень и посидеть на скамейке запасных. Ваше времяначинается на выходных – вы почувствуете прилив сил.БЛИЗНЕЦЫХорошее начало недели для типичных Близнецов –в первые ее дни вы можете забрать главный приз в производственном соревновании.Середина недели будет менее плодотворна, но все же вместе с товарищами выможете удерживать пальму первенства. На выходных не рекомендуется заниматьсяничем активным, просто расслабьтесь и отдыхайте.РАКДля кого эта неделя будет, безусловно,успешной, так это для типичных Раков. В первые ее дни вас ждут новые открытия исвершения на интеллектуальном поприще. Вся середина недели пройдет под вашейдоминантой в производственной сфере. И выходные можно провести достаточноактивно, в компании верных друзей и единомышленников.ЛЕВВ первые два дня этой недели еще не стоитстроить из себя героя и затыкать собой все амбразуры – увеличивается опасностьполучить бытовую или производственную травму. Все меняется со среды – вы можетеразвернуть плечи и выйти в авангард любого процесса. Не сбавляйте оборотов и навыходных – если предложат поработать, соглашайтесь.ДЕВАНельзя назвать эту неделю очень успешной дляпредставителей знака Дева. В ее начале еще можно на что-то рассчитывать, нотолько в условиях командной работы. Со среды по пятницу шанс успехаминимальный, а вот заработать какую-нибудь травму вы в это время можете. Затовыходные можно посвятить любым приключениям, по вашему желанию.ВЕСЫС самого начала наступившей недели вас могутзагрузить ответственными поручениями, от которых вы, впрочем, не получите ниморального, ни материального удовлетворения. Всю середину недели можно будетзаниматься столь привычной для вас коллективной работой. Если на выходныхпоступит предложение поучаствовать в каком-то экстриме, лучше отказаться.СКОРПИОННеделя начинается для вас на оптимистическойноте – с творческим подходом к любому делу, у вас будет получаться все, за чтовы ни возьметесь. Если же по каким-то причинам в это время у вас выходные, онитоже не пройдут зря. Середина недели менее оптимистична – это время обычнойрутины. Выходные проведите со своей половиной.СТРЕЛЕЦЕсли у вас есть неотложные домашние дела,рекомендуется выполнить их в первые два дня наступившей недели – все равно дляпроизводственных рекордов эти дни не подходящие. Зато вся середина недели,безусловно, ваша. Можно наполнить ее творчеством, у вас все будет получаться.На выходных лучше всего заняться своим здоровьем.КОЗЕРОГВ понедельник и вторник ожидается многозвонков, сообщений и встреч по делам личным и рабочим. Настройтесь на получениеновой информации. Правда, полезна она будет не всегда. Середина недели пройдетболее спокойно, будет время заняться семейными делами. Выходные дни –прекрасное время для праздничных мероприятий.ВОДОЛЕЙНаступившая неделя сложится для вас вполнеудачно. Уже в первый же день вы сможете поправить свое материальное положение –может быть, за прошлые заслуги вас наградят премией. Вся середина неделипройдет в движении, правда, на дальние и длительные командировки лучше нерассчитывать. Конец недели проведите дома с семьей.РЫБЫУже в понедельник вы сможете взять браздыправления в свои руки и показать всем, кто хозяин и дома, и на работе. Зарядбодрости и оптимизма, сопутствующий этому, не оставит вас вплоть до концанедели. Не гнушайтесь никакой физической работой, она пойдет только на пользу.Выходные можно провести в шумной веселой компании.