Всего с начала лета во Владимирской области утонули 27 человек

Всего с начала лета во Владимирской области утонули 27 человекТело троих мужчин и женщины обнаружены в водоемах Владимирской области 28 и 29 июля, сообщает со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС России.В Суздальском районе 28 июля погибли два человека. Тело мужчины 1978 года рождения обнаружено в пруду деревни Суходол. Около 9 часов вечера тело извлекли из воды. В тот же день поступило сообщение о гибели женщины 1958 года рождения. Тело обнаружено в реке Нерль возле села Ославское.29 июля в Камешковском районе в реке Клязьме обнаружили погибшего мужчину 1982 года рождения. В озере Великом Меленковского района утонул мужчина 1969 года рождения. На пляже он был вместе с другом, который позвонил в службу спасения, когда его товарищ ушел купаться и не вернулся.Всего с начала лета во Владимирской области утонули 27 человек. В прошлом году в этот же период утонули 28 человек.ГУ МЧС напоминает, что купаться можно только в официально разрешённых местах, которые оборудованы спасательными постами и соответствуют всем нормам и требованиям. Также во время отдыха у воды рекомендуется не употреблять алкоголь.