Кровавую трагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе столицы, когда трое сестер 17, 18 и 19 лет убили отца, прокомментировал адвокат Алексей Скляренко. Он объяснил Dni.Ru, какое наказание могут понести девушки.

Кровавуютрагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссестолицы, когда трое сестер 17, 18 и 19 лет убили отца, прокомментировал адвокатАлексей Скляренко. Он объяснил Dni.Ru, какое наказание могут понести девушки.По словам эксперта, в настоящее время идетпредварительное следствие, в рамках которого будет установлено, в результатечего было совершено преступление. "Если выяснится, что имели место корысть или неприязнь,либо иные обстоятельства, то последует наказание по части второй статьи 105 УКРФ – до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, либо смертнаяказнь", – пояснил адвокат.Однако, по его словам, преступление может быть переквалифицировано."Если будет установлено, что убийство было совершено в состоянии аффекта,возникшего вследствие длительного нахождения девушек в психотравмирующемсостоянии по вине потерпевшего, который занимался противоправными и аморальнымидействиями и поспособствовал преступлению, то будет основание для переквалификациисо статьи 105 на 107-ую. Она предусматривает до трех лет лишения свободы", -рассказал Алексей Скляренко.Напомним, трагедия произошла 27 июля вподъезде одного из жилых домов. Есть информация, что мужчина насиловал иизбивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.По словам старшого помощника главы Следственного комитета России(СКР) по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом онирассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-затого, что тот долгое время причинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отцаножом и молотком.