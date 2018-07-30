Кровавую
трагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе
столицы, когда трое сестер 17, 18 и 19 лет убили отца, прокомментировал адвокат
Алексей Скляренко. Он объяснил Dni.Ru, какое наказание могут понести девушки.
Кровавую
трагедию, разыгравшуюся 27 июля в одном из жилых домов на Алтуфьевском шоссе
столицы, когда трое сестер 17, 18 и 19 лет убили отца, прокомментировал адвокат
Алексей Скляренко. Он объяснил Dni.Ru, какое наказание могут понести девушки.
По словам эксперта, в настоящее время идет
предварительное следствие, в рамках которого будет установлено, в результате
чего было совершено преступление. "Если выяснится, что имели место корысть или неприязнь,
либо иные обстоятельства, то последует наказание по части второй статьи 105 УК
РФ – до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное лишение свободы, либо смертная
казнь", – пояснил адвокат.
Однако, по его словам, преступление может быть переквалифицировано.
"Если будет установлено, что убийство было совершено в состоянии аффекта,
возникшего вследствие длительного нахождения девушек в психотравмирующем
состоянии по вине потерпевшего, который занимался противоправными и аморальными
действиями и поспособствовал преступлению, то будет основание для переквалификации
со статьи 105 на 107-ую. Она предусматривает до трех лет лишения свободы", -
рассказал Алексей Скляренко.
Напомним, трагедия произошла 27 июля в
подъезде одного из жилых домов. Есть информация, что мужчина насиловал и
избивал своих дочерей, имел психические отклонения и употреблял наркотики.
По словам старшого помощника главы Следственного комитета России
(СКР) по Москве Юлии Ивановой, девушки уже признали свою вину. При этом они
рассказали, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом из-за
того, что тот долгое время причинял им страдания. Дочери 46 раз ударили отца
ножом и молотком.