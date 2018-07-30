Болеет ли украинское общество или только политическая элита в
стране поголовно заразилась русофобией и махровым национализмом? Очевидно, что
метастазы из верхов местной власти все-таки добираются до обслуживающей ее творческой
интеллигенции. Иначе как еще объяснить очередное высказывание, казалось бы, умудренного
жизненным опытом 65-летнего украинского драматурга Александра Подервянского.
Болеет ли украинское общество или только политическая элита в
стране поголовно заразилась русофобией и махровым национализмом? Очевидно, что
метастазы из верхов местной власти все-таки добираются до обслуживающей ее творческой
интеллигенции. Иначе как еще объяснить очередное высказывание, казалось бы, умудренного
жизненным опытом 65-летнего украинского драматурга Александра Подервянского.
Известный узкому кругу читателей по матерным пьесам прозаик
и драматург предположил, что день падения Крымского моста станет днем
национального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках.
Господин Подервянский, если верить "Википедии" –
чрезвычайно разносторонняя личность. Он и писатель, и поэт, и художник, только
произведения его все сплошь усеяны русской ненормативной лексикой.
Герои пьес Подервянского – мизантропы, женоненавистники,
гомофобы, атеисты и расисты. Они постоянно предаются пьянству, сексуальным
излишествам и любят подраться. Ни одного
названия его произведения нельзя привести в качестве примера: не позволяют российские
законы и здравый смысл.
Персонажей, подобных Подервянскому, на Украине немало.
Причем, в отличие от этого, с позволения сказать писателя, они широко известны
в России. Взять хотя бы комика и актера Владимира Зеленского. Он – частый гость
в нашей стране, снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается над
защитниками Донбасса и позволяет себе обливать грязью Россию.
"Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно,
осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, которое
давал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшим
кавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции на
востоке Украины.
Можно еще вспомнить известного артист Алексея Горбунова,
переставшего сниматься в российских фильмах после воссоединения Крыма или его
коллегу по цеху Анатолия Пашинина, принимавшего участие в так называемой антитеррористической
операции, а по сути – в войне против своего народа на Донбассе.
Но случаются в стане ярых русофобов и фантастические
перевоплощения. Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая
путешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшим
инфраструктурными проектом.
"Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост
стоит", – отметила Монтян и стыдливо призналась, что в 2013 году она
доказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив.
"Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за
земляков!" – добавила Монтян. По ее словам, еще большим успехом мост будет
пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после
строительства трассы "Таврида" будет полный кайф.
Помимо пересмотревшей свои взгляды Монтян, на Украине остаются
тысячи граждан, не ни в какую желающие признавать Крымский мост. Пропаганда делает
свое дело: не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякие
небылицы про это грандиозное сооружение.
Вот, к примеру, самая свежая страшилка: сооружению осталось
стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов. С
таким "прогнозом" выступил в конце минувшей недели бывший научный
сотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий Юрий Медовар. Украинские
журналисты частенько привлекают его в качестве эксперта, когда надо в очередной
раз уколоть Россию.
Вот и на этот раз ученый-либерал заявил, что мост,
оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. "Якобы
Путин проехал на восьми КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Но
нужны были не восемь, а 1008 полностью загруженных КамАЗов", – сказал
Медовар.
Кстати, два года назад этот "ученый" показывал
свои глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда он
безапелляционно заявил, что мост построить невозможно. Примерно тогда же многие
украинские СМИ писали, что никаких работ на месте строительства Крымского моста
не ведется, а все, что показывает российское телевидение, снимают на
"Мосфильме". После открытия моста эти же журналисты утверждали, что
на сей раз российская пропаганда нарисовала голограмму.
Разумеется, теперь, когда мост построен и все об этом узнали
вопреки украинским злопыхателям, самое время кричать о том, что он скоро
развалится. Можно, конечно, и о национальном празднике в честь этого события
помечтать, но в планах России совсем иное: в 2019 году по Крымскому мосту
откроется регулярное железнодорожное сообщение.