Болеет ли украинское общество или только политическая элита в стране поголовно заразилась русофобией и махровым национализмом? Очевидно, что метастазы из верхов местной власти все-таки добираются до обслуживающей ее творческой интеллигенции. Иначе как еще объяснить очередное высказывание, казалось бы, умудренного жизненным опытом 65-летнего украинского драматурга Александра Подервянского.

Болеет ли украинское общество или только политическая элита встране поголовно заразилась русофобией и махровым национализмом? Очевидно, чтометастазы из верхов местной власти все-таки добираются до обслуживающей ее творческойинтеллигенции. Иначе как еще объяснить очередное высказывание, казалось бы, умудренногожизненным опытом 65-летнего украинского драматурга Александра Подервянского.Известный узкому кругу читателей по матерным пьесам прозаики драматург предположил, что день падения Крымского моста станет днемнационального единения: все выйдут в этот день на улицы в вышиванках.Господин Подервянский, если верить "Википедии" –чрезвычайно разносторонняя личность. Он и писатель, и поэт, и художник, толькопроизведения его все сплошь усеяны русской ненормативной лексикой.Герои пьес Подервянского – мизантропы, женоненавистники,гомофобы, атеисты и расисты. Они постоянно предаются пьянству, сексуальнымизлишествам и любят подраться. Ни одногоназвания его произведения нельзя привести в качестве примера: не позволяют российскиезаконы и здравый смысл.Персонажей, подобных Подервянскому, на Украине немало.Причем, в отличие от этого, с позволения сказать писателя, они широко известныв России. Взять хотя бы комика и актера Владимира Зеленского. Он – частый гостьв нашей стране, снимается у российских режиссеров, а в перерывах издевается надзащитниками Донбасса и позволяет себе обливать грязью Россию."Я нахожусь в сердце России – если у нее, конечно,осталось сердце", – вот такую фразу позволил себе Зеленский в интервью, котороедавал, находясь в Москве. Все помнят и финансовую поддержку, оказанную бывшимкавээнщиком нацбатальону "Донбасс", участвовавшему в силовой операции навостоке Украины.Можно еще вспомнить известного артист Алексея Горбунова,переставшего сниматься в российских фильмах после воссоединения Крыма или егоколлегу по цеху Анатолия Пашинина, принимавшего участие в так называемой антитеррористическойоперации, а по сути – в войне против своего народа на Донбассе.Но случаются в стане ярых русофобов и фантастическиеперевоплощения. Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившаяпутешествие в Керчь, восхитилась Крымским мостом и назвала его мощнейшиминфраструктурными проектом."Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мостстоит", – отметила Монтян и стыдливо призналась, что в 2013 году онадоказывала невозможность строительства моста через Керченский пролив."Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада заземляков!" – добавила Монтян. По ее словам, еще большим успехом мост будетпользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а послестроительства трассы "Таврида" будет полный кайф.Помимо пересмотревшей свои взгляды Монтян, на Украине остаютсятысячи граждан, не ни в какую желающие признавать Крымский мост. Пропаганда делаетсвое дело: не проходит и дня, чтобы украинская пресса не писала бы всякиенебылицы про это грандиозное сооружение.Вот, к примеру, самая свежая страшилка: сооружению осталосьстоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли до начала холодов. Стаким "прогнозом" выступил в конце минувшей недели бывший научныйсотрудник РАН, член одной из российских либеральных партий Юрий Медовар. Украинскиежурналисты частенько привлекают его в качестве эксперта, когда надо в очереднойраз уколоть Россию.Вот и на этот раз ученый-либерал заявил, что мост,оказывается, никто не принимал и не нагружал так, как положено. "ЯкобыПутин проехал на восьми КамАЗах. Это 150 тонн рассредоточенной нагрузки. Нонужны были не восемь, а 1008 полностью загруженных КамАЗов", – сказалМедовар.Кстати, два года назад этот "ученый" показывалсвои глубокие познания в вопросах возведения Крымского моста. Тогда онбезапелляционно заявил, что мост построить невозможно. Примерно тогда же многиеукраинские СМИ писали, что никаких работ на месте строительства Крымского мостане ведется, а все, что показывает российское телевидение, снимают на"Мосфильме". После открытия моста эти же журналисты утверждали, чтона сей раз российская пропаганда нарисовала голограмму.Разумеется, теперь, когда мост построен и все об этом узналивопреки украинским злопыхателям, самое время кричать о том, что он скороразвалится. Можно, конечно, и о национальном празднике в честь этого событияпомечтать, но в планах России совсем иное: в 2019 году по Крымскому мостуоткроется регулярное железнодорожное сообщение.