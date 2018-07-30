Дочь Даны Борисовой – Полина ответила на вопросы подписчиков в Сети. Девочка развеяла слухи о беременности телеведущей.

Дочь Даны Борисовой – Полина ответила на вопросы подписчиков вСети. Девочка развеяла слухи о беременности телеведущей.Вот уже несколько недель и в прессе то и дело возникает имяДаны Бориовой. Поговаривают, что телезвезда в положении. А уж после того, как вСети появились снимки выпирающего живота звезды, поклонники приняли сыпатьпредположениями.Долго спорили почитатели Даны, кто-то уверял, что телеведущая просто поправилась, так как ведет здоровый образ жизни, другие же подозревали Борисову в тайной связи с неким ухажером."Дана Борисова беременна что ли?", "Покушала плотно","Пузатая просто. Видимо возрастное", "Беременна или живот наела?", "Вполневероятно, что беременна. Но от кого?" – рассуждали фолловеры.Однако дочь звезды расставила все точки над i. В своем Instagram Данавместе с наследницей отвечали на вопросы подписчиков. Полина заявила любопытным пользователям, что говорить о грядущем пополнении в семье не стоит.Отметим, дочь Даны Борисовой проживает с отцом МаксимомАксеновым. Официально телеведущая может общаться с наследницей только несколькораз в месяц.Напомним, существенные изменения в жизни Борисовой произошлипосле того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя инаркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полинузабрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. Потом, какписали, телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когдапоняла, что не справляется с ее воспитанием. Позже состоялся суд, которыйрешил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом.