Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший Елизавете II, выставили на аукцион. Автомобиль использовался королевским домом более 40 лет.

Rolls-Royce Phantom IV State Landaulette 1953 года выпуска, принадлежавший Елизавете II, выставили на аукцион. Автомобиль использовался королевским домом более 40 лет.Аукционный дом Bonhams сообщил о торгах, которые состоятся а сентябре 2018 года. Одним из самых ценных лотов станет ретро-лимузин Rolls-Royce Phantom четвертого поколения.Шикарный автомобиль примечателен тем, что британский производитель выпустил всего 18 таких моделей исключительно для нужд королевской семьи. Аналогичный автомобиль был замечен на свадебной церемонии Меган Маркл и принца Гарри в мае.Стоит отметить, что Rolls-Royce Phantom имеет большие окна и высокие сидения, что является обязательным для королевского автопарка. В задней части салона установлен дополнительный осветитель для монарха, передает издание Motors.ПредставителиBonhams, в свою очередь, отметили, что автомобиль является жемчужиной гаража аукционного дома. В связи с этим его стартовая цена составляет почти 165 миллионов рублей.Более того, на торги выставили и другие модели Rolls-Royce, включая Phantom VI Limousin 1979 года выпуска, на котором к месту брачной церемонии везли Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Также Елизавета II "пустила на молоток" Centenary Silver Spur Saloon, находившийся в распоряжении принцессы Дианы.