На одном из занятий в колледже педагог по английскому языку сделал объявление о том, что в столице появилось новое подразделение - «Московская туристическая полиция» ...

«В 15 лет я приняла твердое решение о том, что хочу служить в органах внутренних дел столицы. Родители поддержали мои намерения. В рамках получения профессионального образования выбор пал на Колледж милиции ГУВД по г. Москве, сегодня «Колледж полиции», - рассказала инспектор 1 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве младший лейтенант полиции Ангелина Васильева.Но это был только первый шаг к становлению в профессии. Поскольку к последнему курсу учащиеся «Колледжа полиции» и «Юридического колледжа» знают сразу несколько направлений деятельности правоохранительных органов, то возникает вопрос в какую службу пойти работать или по какому направлению продолжить дальнейшее обучение. И Ангелина выбрала самое новое и неизвестное на то время направление.На одном из занятий в колледже педагог по английскому языку сделал объявление о том, что в столице появилось новое подразделение - «Московская туристическая полиция» и по инициативе руководства Главного управления МВД России по г. Москве учащихся профильных колледжей приглашают на стажировку в рамках учебной практики. «После стажировки в «Туристической полиции», я поняла насколько это престижное и важное направление», - подчеркнула Ангелина.Базовый уровень английского языка с упором на правоохранительную деятельность она получила в колледже, но принимая во внимание высокие служебные требования, параллельно с написанием диплома стала еще усерднее изучать иностранный язык, за 2 месяца достигла требуемого результата и была зачислена в специализированный батальон 1 Оперативного полка полиции.Аналогичный пример упорства в стремлении к любимому делу показала ее коллега. Младший инспектор 1 роты специализированного батальона 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве сержант полиции Татьяна Ушакова - после окончания «Юридического колледжа» также приняла решение работать в «Московской туристической полиции».Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве