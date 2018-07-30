Участник скандального телешоу Дом-2 и по совместительству муж длинноволосой красавицы Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что, став отцом, многое осознал и раскаялся. Теперь молодому папаше придется до конца дней вымаливать у благоверной прощение.

Участник скандального телешоу "Дом-2" и по совместительствумуж длинноволосой красавицы Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что,став отцом, многое осознал и раскаялся. Теперь молодому папаше придется до концадней вымаливать у благоверной прощение.На Дмитрия снизошло озарение. Раньше он не рассматривалженщин, как чьих-то любимых дочерей, сестер и внучек, женщин – которые достойны уважительногои бережного обращения. Однако с появлением дочки Василисы все изменилось."С появлением дочки мой мир перевернулся на 180 градусов – созналсяДмитренко – Я сейчас не понимаю, как я мог нелестно высказываться в сторонусвоей жены или поднимать на нее руку… Я понимаю, что когда-то у моей дочкибудет парень. Если он будет так себя вести, я буду рвать и метать, чтобы с нейрядом не было такого мужчины".Дмитренко утверждает, что только после появления младенцаможет назвать их семью полноценной. Теперь он и его избранница Ольга Рапунцель смотрятв одну сторону и стремиться к счастливому будущему вместе. Примечательно, что двигатьсяк благополучному и долголетнему браку участник "Дома-2" решил только послепоявления на свет первенца. Видимо,давая брачные обеты Рапунцель, Дмитренко не имел все выше перечисленное в виду."Скажу честно, всегда есть ссоры, но в них и рождаетсяистина. Раньше было недопонимание между нами, но после рождения Василисы мыстали слышать друг друга и понимать. Если раньше мы плыли в одной лодке, ногребли в разные стороны, сейчас же мы гребем к одной цели. Мы хотим, чтобы унашей дочки была прописка в Москве, чтобы здесь она пошла в садик, в школу", —рассказал Дима Dom2Life.ru