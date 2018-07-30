Участник скандального телешоу Дом-2 и по совместительству
муж длинноволосой красавицы Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что,
став отцом, многое осознал и раскаялся. Теперь молодому папаше придется до конца
дней вымаливать у благоверной прощение.
Участник скандального телешоу "Дом-2" и по совместительству
муж длинноволосой красавицы Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко признался, что,
став отцом, многое осознал и раскаялся. Теперь молодому папаше придется до конца
дней вымаливать у благоверной прощение.
На Дмитрия снизошло озарение. Раньше он не рассматривал
женщин, как чьих-то любимых дочерей, сестер и внучек, женщин – которые достойны уважительного
и бережного обращения. Однако с появлением дочки Василисы все изменилось.
"С появлением дочки мой мир перевернулся на 180 градусов – сознался
Дмитренко – Я сейчас не понимаю, как я мог нелестно высказываться в сторону
своей жены или поднимать на нее руку… Я понимаю, что когда-то у моей дочки
будет парень. Если он будет так себя вести, я буду рвать и метать, чтобы с ней
рядом не было такого мужчины".
Дмитренко утверждает, что только после появления младенца
может назвать их семью полноценной. Теперь он и его избранница Ольга Рапунцель смотрят
в одну сторону и стремиться к счастливому будущему вместе. Примечательно, что двигаться
к благополучному и долголетнему браку участник "Дома-2" решил только после
появления на свет первенца. Видимо,
давая брачные обеты Рапунцель, Дмитренко не имел все выше перечисленное в виду.
"Скажу честно, всегда есть ссоры, но в них и рождается
истина. Раньше было недопонимание между нами, но после рождения Василисы мы
стали слышать друг друга и понимать. Если раньше мы плыли в одной лодке, но
гребли в разные стороны, сейчас же мы гребем к одной цели. Мы хотим, чтобы у
нашей дочки была прописка в Москве, чтобы здесь она пошла в садик, в школу", —
рассказал Дима Dom2Life.ru