В Москве скончался актер театра и кино Сергей Шеховцов. Артисту было 56 лет.

В Москве скончался актер театра и кино Сергей Шеховцов. Артисту было 56 лет.По предварительным данным, у Сергея Шеховцова произошел сердечный приступ. Артист умер прямо на улице."Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце", – сообщили на официальной странице в Facebook Московского театра "Современник". У артиста остались жена и двое сыновей.Дата и время прощания с артистом пока не определены. В театре пообещали сообщить о всех деталях проведения гражданской панихиды дополнительно.Новость дополняется