В Москве скончался актер театра и кино Сергей Шеховцов. Артисту было 56 лет.
В Москве скончался актер театра и кино Сергей Шеховцов. Артисту было 56 лет.
По предварительным данным, у Сергея Шеховцова произошел сердечный приступ. Артист умер прямо на улице.
"Сережа ушел легко, гуляя со своей любимой собакой. Остановилось сердце", – сообщили на официальной странице в Facebook Московского театра "Современник". У артиста остались жена и двое сыновей.
Дата и время прощания с артистом пока не определены. В театре пообещали сообщить о всех деталях проведения гражданской панихиды дополнительно.
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