Адвокат Армена Джигарханяна подал иск о возмещении морального ущерба к бывшей супруге актера Виталине Цымбалюк-Романовской. Вред, причиненный театральному режиссеру, предварительно оценивают в миллионы рублей. Однако красавица-пианистка не обращает внимание на судебные дела и весело проводит время. К примеру, недавно Виталина похвасталась пышным застольем.

Адвокат Армена Джигарханяна подал иск о возмещении морального ущерба к бывшей супруге актера Виталине Цымбалюк-Романовской. Вред, причиненный театральному режиссеру, предварительно оценивают в миллионы рублей. Однако красавица-пианистка не обращает внимание на судебные дела и весело проводит время. К примеру, недавно Виталина похвасталась пышным застольем.Адвокат Евгений Парфенов рассказал, что в рамках уголовного делав связи с обнародованием записей скрытой камеры, стороной Джигарханяна уже заявлен иск о возмещении морального вреда. Сумма, о которой идет речь, не называется. Однако, по информации Парфенова, она исчисляется миллионами рублей.При этом адвокат уточнил, что иск заявлен "для порядка", передает "Интерфакс". По его словам, история с распространением информации в прессе очень негативно повлияла на Джигарханяна.Парфенов отметил, что с доказательствами нет никаких проблем – они обязательно будут представлены. "Это все документы из больничных учреждений, где он проходил лечение", – уточнил эксперт.Из-за предъявленного обвинения Цымбалюк-Романовская в данный момент находится под подпиской о невыезде. Однако даже при таких обстоятельствах она прекрасно проводит время, сообщает Ura.ru.Артистка обнародовала в соцсетях фотографии, на которых она сидит за накрытым столом с соседями. Пиршество выдалось на славу – деликатесный вино, сыр, хамон и красная икра – лишь то, что попало в кадр. "Главное – моральная поддержка, человеческий фактор и исключительно положительные эмоции! Всем любви и хорошего вечера!" – написала она.Ранее Dni.Ru писали о том, что бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская скоро предстанет перед судом. Украинская пианистка обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни.По версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды, то ли сама, то ли с помощью наемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в Московском драматическом театре бескорпусную видеокамеру.