Пермская модель Татьяна Митюшина снялась в американском фильме ужасов. Девушка рассказала о впечатлениях от участия в голливудском проекте в Сети.

Пермская модель Татьяна Митюшина снялась в американском фильме ужасов. Девушка рассказала о впечатлениях от участия в голливудском проекте в Сети.Бывшая студентка из Перми сделала карьеру модели и сейчас снимается в фильмах. Недавно состоялась премьера картины "Сообщество", в которой россиянка принимала участие.Митюшина поделилась своими впечатлениями с подписчиками в Instagram. "Я так взволнована! Cкоро покажу вам фото с нашей премьеры",– написала она.Стоит отметить, что снимки со съемочной площадки не появились. Модель выложила лишь кадры с премьеры фильма.По сюжету триллера, о котором идет речь, самые красивые девушки одного из американских городов ведут беспечную жизнь. Неожиданно одну из них находят мертвой, после чего последует целая череда убийств. Появление маньяка заставит красавиц всерьез задуматься о ценности жизни.Митюшина сыграла в фильме одну из жертв по имени Хейли Аштон. Примечательно, что россиянка свободно говорит на английском. Это позволило ей не испытывать языковой барьер при съемках.Татьяна Митюшина начала карьеру модели еще в 2010 году, когда училась на факультете журналистики в родной Перми. По приглашению модельного агентства девушка отправилась работать в США.Помимо съемок для журналов, девушка занимается съемками в кино. В 2013 году она дебютировала а голливудском хите "Страсти Дон Жуана" с известными актерами Джозефом Гордоном-Левиттом и Скарлетт Йоханссон.