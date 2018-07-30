Украинский
юрист Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от новой переправы после
посещения Керчи. Она в восторге от построенного путепровода.
Украинский
юрист Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от новой переправы после
посещения Керчи. Она в восторге от построенного путепровода.
Завершение строительства Крымского моста доказало
украинцам, что российский президент Владимир Путин отвечает за свои
слова. Такое мнение высказала Татьяна Монтян.
По
ее словам, над строительством трудились 56 фирм со
всего мира. "Но ответственность за него взял на себя Путин, поставил все на этот мост и не прогадал. Действительно, крыть
нечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрут
еще и дешевые билеты, то будет вообще чудесно, а
когда построят трассу "Таврида", так вообще будет полный кайф", – цитирует юриста портал
"ПолитНавигатор".
Вместе с тем, она подчеркнула, что Крымский
мост – это мощнейший успешный инфраструктурный проект. От увиденного
Монтян в полном восторге.
Отметим, что после
открытия Крымского моста республика стала точкой притяжения туристов. Однако все
больше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоять приходится
и до моста, и после, и на основных крымских трассах.
Одной из них стала телеведущая Арина Шарапова. Как писали Dni.Ru, на своей странице в Instagram она винит в
них большегрузные автомобили. При этом, согласно информации
Госкомитета дорожного хозяйства Крыма, движение большегрузов будет
ограничено с 15 августа по 15 сентября.
Они не смогут ездить
с 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь —
Феодосия – Симферополь.