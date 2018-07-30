Украинский юрист Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от новой переправы после посещения Керчи. Она в восторге от построенного путепровода.

Украинскийюрист Татьяна Монтян поделилась впечатлениями от новой переправы послепосещения Керчи. Она в восторге от построенного путепровода.Завершение строительства Крымского моста доказалоукраинцам, что российский президент Владимир Путин отвечает за своислова. Такое мнение высказала Татьяна Монтян.Поее словам, над строительством трудились 56 фирм совсего мира. "Но ответственность за него взял на себя Путин, поставил все на этот мост и не прогадал. Действительно, крытьнечем, мост прекрасен, мост стоит. Когда сделают железнодорожную часть и попрутеще и дешевые билеты, то будет вообще чудесно, акогда построят трассу "Таврида", так вообще будет полный кайф", – цитирует юриста портал"ПолитНавигатор".Вместе с тем, она подчеркнула, что Крымскиймост – это мощнейший успешный инфраструктурный проект. От увиденногоМонтян в полном восторге.Отметим, что послеоткрытия Крымского моста республика стала точкой притяжения туристов. Однако всебольше отдыхающих выражают недовольство крымскими пробками – стоять приходитсяи до моста, и после, и на основных крымских трассах.Одной из них стала телеведущая Арина Шарапова. Как писали Dni.Ru, на своей странице в Instagram она винит вних большегрузные автомобили. При этом, согласно информацииГоскомитета дорожного хозяйства Крыма, движение большегрузов будетограничено с 15 августа по 15 сентября.Они не смогут ездитьс 10:00 до 22:00 на участке дороги Керчь —Феодосия – Симферополь.