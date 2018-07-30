Супруг певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу был замечен в караоке-баре в компании жгучей брюнетки. Как оказалась, мужа звезды обольстила тусовщица из Киева Яна Беляева.

Супруг певицы Ани Лорак – Мурат Налчаджиоглу был замечен вкараоке-баре в компании жгучей брюнетки. Как оказалась, мужа звезды обольстила тусовщица из Киева Яна Беляева.Яна настоящая бизнесвумен – в Instagram продает одежду иобувь. Ее клиенты такие же успешные молодые и драйвовые, как и она сама.В свободное от тяжелых рабочих будней время Беляева многопутешествует по миру, развлекается в ночных клубах и, как выяснилось, зажигает счужими мужчинами. Не забывает красавица и про гранит науки. В социальной сети Яны – Facebook в графах, отражающих местоработы и учебы, сиротливо указанно "Академия адвокатуры Украины". Ксожалению, год поступления или окончания учебного заведения не прописан.Также известно, что брюнетка частая гостья в баре Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре украинской столицы, сообщает Super. Предположительно там и состоялось знакомство бизнесвумен и супруга певицы.Напомним, что мужа Ани Лорак засняли в одном из киевскихкараоке-клубов. Причем мужчину сопровождала некая темноволосая молодая женщина.Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнималспутницу, что-то жарко шепча ей на ушко, и даже касался лобка. Отметим, чтосама артистка занята работой. Позже в незнакомке узнали киевлянку Яну Беляеву.Ани в это время летает с одного музыкального фестиваля надругой, а также гастролирует с собственным грандиозным шоу.Ани и Мурат в браке с 2009 года. Они поженились после четырех лет романа. В2011 году Лорак родила избраннику дочь Софию. Артистка часто делится идиллическими снимками с супругом и наследницей в соцсетях. Изображения счастливого семейства периодически украшаетобложки модных глянцевых журналов.