Курс российской валюты сейчас стабильный – и останется таким, по крайней мере, до сентября. Изменить ситуацию могут новые санкции, которые готовят США в отношении России.

Курс российской валюты сейчас стабильный – и останетсятаким, по крайней мере, до сентября. Изменить ситуацию могут новые санкции,которые готовят США в отношении России.Курс доллара до начала осени будет двигатьсяв диапазоне 62-64 рубля, а курс евро – в коридоре72,5-74,5. Стабильность валютного курса обеспечивает Минфин, который продолжаетсделки с валютой на внутреннем рынке, поясняет замдиректора аналитическогодепартамента компании "Альпари" Анна Кокорева.Интервенции Минфина не дают рублю укрепиться – несмотря навысокие цены на нефть. Как отмечает аналитик, при стоимости барреля выше70 долларов курс американской валюты должен колебаться в районе50 рублей. Из-за обострения геополитической обстановки на БлижнемВостоке ожидается дальнейший рост нефтяных котировок. Однако ведомство продолжаетподдерживать нынешний курс, покупая валюту.Повлиять на курс российской валюты могут ограничительныемеры со стороны США. Американские сенаторы готовят новый законопроектоб ужесточении санкций в отношении России. Пока это толькопроект, однако тенденция в любом случае негативная. И если новыеограничения придутся на август месяц, то рубль может не устоять,считает эксперт.В то же время, планируется новая встреча президентов Россиии США. Итоги встречи Владимира Путина и Дональда Трампа окажут положительноевоздействие на курс российской валюты – при условии, что они договорятсяпо таким важным вопросам как санкции, сирийский конфликт и ситуацияна Украине, заявила Кокорева "Российской газете".Как отмечает аналитик, по итогам последнего заседанияБанка России ключевая ставка осталась неизменной на уровне 7,25%. ЦБуказывает, что к нейтральной политике банк перейдет не ранее2019 года. Так что, с большой долей вероятности ставка не будетпонижаться в этом году совсем. Жесткая политика банка будет служитьподдержкой для рубля.