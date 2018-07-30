Россию следует разделить на малые страны по этническому составу. Только это обеспечит спокойствие Европе – уверены в Риге.

Россию следует разделить на малые страны по этническомусоставу. Только это обеспечит спокойствие Европе – уверены в Риге.Оригинальную мысль записал в своем Twitter депутат сейма Латвии АлександрКирштейнс. Политик убежден, что такаямера нужна "для спокойствия и мира в Европе". Он комментировал вариантгимна СССР, предложенный известным критиком Советского Союза ВладимиромВойновичем."Только тогда, когда Россия распадется на малые страныпо этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установитсямир на многие годы", – написал Кирштейнс.Так он прокомментировал предложенный известным критиком СССРВладимиром Войновичем экстремистский вариант гимна Советского Союза.Власти Латвии довольно часто делают антироссийскиезаявления, используя миф о российской угрозе в своих интересах. Так в апрелеЛитва, Латвия и Эстония на основании этого попросили у США и НАТО большевоенной помощи и средств, напоминает РИА Новости.Однако далеко не все в республике стоят на таких позициях. Так,недавно бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс заявил, что плохиеотношения с Россией негативно сказались на латвийской экономике. В первуюочередь, по его словам, это коснулось транзитной отрасли и пищевойпромышленности.По словам Матисса, это произошло из-за ограничительных мерВашингтона и Евросоюза против Москвы и российских контрсанкций. Он уверен, чтоулучшение отношений между Западом и Россией для Риги пойдет лишь на пользу. Экс-министрпризвал к сотрудничеству с Москвой – причем не только в экономическом плане, нои в политическом.