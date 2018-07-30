Россию следует разделить на малые страны по этническому
составу. Только это обеспечит спокойствие Европе – уверены в Риге.
Россию следует разделить на малые страны по этническому
составу. Только это обеспечит спокойствие Европе – уверены в Риге.
Оригинальную мысль записал в своем Twitter депутат сейма Латвии Александр
Кирштейнс. Политик убежден, что такая
мера нужна "для спокойствия и мира в Европе". Он комментировал вариант
гимна СССР, предложенный известным критиком Советского Союза Владимиром
Войновичем.
"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны
по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе установится
мир на многие годы", – написал Кирштейнс.
Так он прокомментировал предложенный известным критиком СССР
Владимиром Войновичем экстремистский вариант гимна Советского Союза.
Власти Латвии довольно часто делают антироссийские
заявления, используя миф о российской угрозе в своих интересах. Так в апреле
Литва, Латвия и Эстония на основании этого попросили у США и НАТО больше
военной помощи и средств, напоминает РИА Новости.
Однако далеко не все в республике стоят на таких позициях. Так,
недавно бывший министр сообщения страны Анрийс Матисс заявил, что плохие
отношения с Россией негативно сказались на латвийской экономике. В первую
очередь, по его словам, это коснулось транзитной отрасли и пищевой
промышленности.
По словам Матисса, это произошло из-за ограничительных мер
Вашингтона и Евросоюза против Москвы и российских контрсанкций. Он уверен, что
улучшение отношений между Западом и Россией для Риги пойдет лишь на пользу. Экс-министр
призвал к сотрудничеству с Москвой – причем не только в экономическом плане, но
и в политическом.