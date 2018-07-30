Из Белоруссии приходят тревожные новости о состоянии
здоровья Александра Лукашенко. Ряд средств массовой информации заявили об
инсульте у 63-летнего главы государства.
Из Белоруссии приходят тревожные новости о состоянии
здоровья Александра Лукашенко. Ряд средств массовой информации заявили об
инсульте у 63-летнего главы государства.
О серьезных проблемах со здоровьем сообщил украинский портал
"ДС". В издании при этом сослались на некие источники в журналистских
кругах Белоруссии, которые заявили, что после 26 июля глава государства должен
был посетить Гомель, однако визит не состоялся.
При этом местные чиновники, ожидавшие президента, не
получили никаких объяснений его отсутствия, отмечает портал. Вместе с тем в
Гомель уже успел прибыть журналистский пул главы государства и его охрана.
Вместе с тем официальный сайт Лукашенко провел совещание по
вопросам государственной службы, а через два дня встретился с представителем
китайской компании CITIC Group Чан Чжэньмином.
В настоящий момент никаких официальных сообщений о здоровье
белорусского лидера не поступало. Между тем журналисты заметили, что Лукашенко
не появлялся на публике с 28 июля.
Новость дополняется.