Из Белоруссии приходят тревожные новости о состоянии здоровья Александра Лукашенко. Ряд средств массовой информации заявили об инсульте у 63-летнего главы государства.

Из Белоруссии приходят тревожные новости о состоянииздоровья Александра Лукашенко. Ряд средств массовой информации заявили обинсульте у 63-летнего главы государства.О серьезных проблемах со здоровьем сообщил украинский портал"ДС". В издании при этом сослались на некие источники в журналистскихкругах Белоруссии, которые заявили, что после 26 июля глава государства долженбыл посетить Гомель, однако визит не состоялся.При этом местные чиновники, ожидавшие президента, неполучили никаких объяснений его отсутствия, отмечает портал. Вместе с тем вГомель уже успел прибыть журналистский пул главы государства и его охрана.Вместе с тем официальный сайт Лукашенко провел совещание повопросам государственной службы, а через два дня встретился с представителемкитайской компании CITIC Group Чан Чжэньмином.В настоящий момент никаких официальных сообщений о здоровьебелорусского лидера не поступало. Между тем журналисты заметили, что Лукашенконе появлялся на публике с 28 июля.Новость дополняется.