Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вновь заставила говорить о себе. Супруга звезды спорта похвасталась трогательным кадром.

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вновь заставилаговорить о себе. Супруга звезды спорта похвасталась трогательным кадром.Алиса опубликовала в Instagram несколько фотографий, накоторых Андрей позирует вместе с маленькой дочкой Есенией на футбольном поле. Примечательно, отеци наследница облачены в одинаковую спортивную форму."Мои 💗💗💗.Игразакончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых,одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающихвзглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе 💗(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – написала супруга спортсменапод снимком.В комментариях пользователи Сети отметили, что малышкарастет папиной копией. Кроха унаследовала от Аршавина светлые волосы и глаза.Напомним, что Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемыхроссийских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-заскандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала егоразвод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новойсемье. Однако, никакие слухи о мимолетных романах звезды спорта на стороне не могут поколебать этот союз Андрея и Алисы.Аршавина не отстает от мужа. В последние полгода ее имя такжестало ассоциироваться со скандалом. Аршавина устроила дебош на борту самолета,а после угрожала модели, которая была замечена в компании ее благоверного.