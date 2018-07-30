Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вновь заставила
говорить о себе. Супруга звезды спорта похвасталась трогательным кадром.
Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса вновь заставила
говорить о себе. Супруга звезды спорта похвасталась трогательным кадром.
Алиса опубликовала в Instagram несколько фотографий, на
которых Андрей позирует вместе с маленькой дочкой Есенией на футбольном поле. Примечательно, отец
и наследница облачены в одинаковую спортивную форму.
"Мои 💗💗💗.Игра
закончилась. Победа Кайрата. Поле опустело. И два блуждающих, моих любимых,
одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих
взглядом зрителей, о чем-то думаю, мечтают. И им просто хорошо вместе 💗
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – написала супруга спортсмена
под снимком.
В комментариях пользователи Сети отметили, что малышка
растет папиной копией. Кроха унаследовала от Аршавина светлые волосы и глаза.
Напомним, что Андрей Аршавин стал одним из самых обсуждаемых
российских футболистов не только благодаря своим успехам на поле, но и из-за
скандалов, в том числе и в личной жизни. Сперва общественность обсуждала его
развод с ведущей Юлией Барановской, а затем сложные взаимоотношения в новой
семье. Однако, никакие слухи о мимолетных романах звезды спорта на стороне не могут поколебать этот союз Андрея и Алисы.
Аршавина не отстает от мужа. В последние полгода ее имя также
стало ассоциироваться со скандалом. Аршавина устроила дебош на борту самолета,
а после угрожала модели, которая была замечена в компании ее благоверного.