Запад не может уничтожить Россию военным путем, поэтому пытается развалить нашу страну изнутри. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова депутата латвийского сейма Александра Кирштейнса, который назвал распад России необходимым условием восстановления мира в Европе.

Запад не может уничтожить Россию военным путем, поэтомупытается развалить нашу страну изнутри. Об этом заявил член комитета СоветаФедерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя слова депутаталатвийского сейма Александра Кирштейнса, который назвал распад Россиинеобходимым условием восстановления мира в Европе.Сенатор призвал не обращать внимания на заявленияпарламентария прибалтийской республики. Клинцевич напомнил об известной статьеамериканского дипломата и разведчика Алена Даллеса, который считаетсясоздателем так называемого Плана Даллеса – набора действий, направленных науничтожение СССР с помощью деструктивной пропаганды.По словам члена Совфеда, этот план последовательнопродвигается, Запад пытается развалить Россию изнутри, потому как не можетдостичь своих целей военным путем. "Информационная война давно ведется,идет размягчение мозга, формирование общественных установок", – сказалсенатор в эфире . Кроме того, добавил законодатель, имеют место попыткисыграть на этническом факторе, учитывая многонациональность России.В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов высказался вболее резком тоне. "Нам не надо обращать внимание на чужих идиотов, у нас своиххватает", – сказал парламентарий. По его словам, каждая страна имеет правана "сумасшедшего депутата".Напомним, член сейма Латвии Александр Кирштейнс довольно грубо и бесцеремонно высказался о России в своем микроблоге в Twitter. Он заявил, что мир в Европе установится мир "только тогда, когдаРоссия распадется на малые страны по этническому составу".Стоит отметить, что власти прибалтийской республики все годыпосле распада СССР проводят ярко выраженную антироссийскую политику. В Ригепериодически делают заявления о якобы захватнических намерениях Москвы и еестремлении оккупировать Латвию.В своем шизофреническом угаре власти "маленькой, ногордой республики" не одиноки: подобными заявлениями периодическиотмечаются официальные лица Эстонии, Литвы, а также некоторых скандинавскихстран, которым то и дело чудится мифическая "российская агрессия".