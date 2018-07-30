Он видел как играет Роналдо и общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино! Владимирец Алексей Лосев был волонтёром на Чемпионате мира по футболу, который проходил в нашей стране. Молодой человек прошёл серьёзный отбор и работал на стадионе Фишт в Сочи. Как выглядело главное спортивное событие лета глазами владимирского волонтёра, узнала Маргарита Махрова.

Он видел как играет Роналдо и общался с президентом ФИФА Джанни Инфантино! Владимирец Алексей Лосев был волонтёром на Чемпионате мира по футболу, который проходил в нашей стране. Молодой человек прошёл серьёзный отбор и работал на стадионе Фишт в Сочи. Как выглядело главное спортивное событие лета глазами владимирского волонтёра, узнала Маргарита Махрова.