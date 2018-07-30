Российские ученые установили механизм, с помощью которого
вирус иммунодефицита человека поражает организм. Итогом работы исследователей
станут новые средства, препятствующие проникновению ВИЧ в клетки.
Российские ученые установили механизм, с помощью которого
вирус иммунодефицита человека поражает организм. Итогом работы исследователей
станут новые средства, препятствующие проникновению ВИЧ в клетки.
Как выяснилось, смертоносный "гость" действует в
организме как пират: клетки он буквально "берет на абордаж". Вирус
снабжен так называемыми белками слияния – они напоминают крючья на
веревках, которые агрессор закидывает внутрь клеточной оболочки, после чего с
их помощью втягивает себя внутрь. В итоге ВИЧ сливается с мембраной
клетки.
Наблюдая за изменениями энергии этого процесса,
физики обнаружили несколько сценариев вирусной атаки. В каких-то случаях вирус
побеждает клетку и встраивается в нее, вызывая заболевание. Но иногда возникает особое тупиковое состояние, из которого вирус не может выйти, и тогда атака
прекращается.
Ученые пришли к выводу,
что при таком необычном механизме проникновения процесс вирусного инфицирования
зависит от состояния клеточной мембраны. На ее механические свойства влияет,
например, количество холестерина в организме. Если удастся каким-либо
биохимическим способом повысить упругость клеточной мембраны, это затруднит
проникновение вируса в клетку – и, следовательно, предотвратит болезнь или
затормозит ее развитие.
Исследование проводила группа ученых из ИФХЭ РАН, НИТУ
МИСиС, МФТИ и других российских научных организаций. Авторы уверены, что
полученные знания станут отправной точкой к созданию нового поколения средств
лечения вирусных заболеваний. Причем это поможет в борьбе не только с
иммунодефицитом человека, но и с гриппом, герпесом, гепатитом, лихорадкой Эбола
и множеством других заболеваний, пишут "Известия".