Российские ученые установили механизм, с помощью которого вирус иммунодефицита человека поражает организм. Итогом работы исследователей станут новые средства, препятствующие проникновению ВИЧ в клетки.

Российские ученые установили механизм, с помощью котороговирус иммунодефицита человека поражает организм. Итогом работы исследователейстанут новые средства, препятствующие проникновению ВИЧ в клетки.Как выяснилось, смертоносный "гость" действует ворганизме как пират: клетки он буквально "берет на абордаж". Вирусснабжен так называемыми белками слияния – они напоминают крючья наверевках, которые агрессор закидывает внутрь клеточной оболочки, после чего сих помощью втягивает себя внутрь. В итоге ВИЧ сливается с мембранойклетки.Наблюдая за изменениями энергии этого процесса,физики обнаружили несколько сценариев вирусной атаки. В каких-то случаях вируспобеждает клетку и встраивается в нее, вызывая заболевание. Но иногда возникает особое тупиковое состояние, из которого вирус не может выйти, и тогда атакапрекращается.Ученые пришли к выводу,что при таком необычном механизме проникновения процесс вирусного инфицированиязависит от состояния клеточной мембраны. На ее механические свойства влияет,например, количество холестерина в организме. Если удастся каким-либобиохимическим способом повысить упругость клеточной мембраны, это затруднитпроникновение вируса в клетку – и, следовательно, предотвратит болезнь илизатормозит ее развитие.Исследование проводила группа ученых из ИФХЭ РАН, НИТУМИСиС, МФТИ и других российских научных организаций. Авторы уверены, чтополученные знания станут отправной точкой к созданию нового поколения средствлечения вирусных заболеваний. Причем это поможет в борьбе не только симмунодефицитом человека, но и с гриппом, герпесом, гепатитом, лихорадкой Эболаи множеством других заболеваний, пишут "Известия".