Сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможет кетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимуму потребление углеводов, самой эффективной.

Сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможеткетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимумупотребление углеводов, самой эффективной.Идеальная диета существует. Ограничив себя в потребленииуглеводов, пациент не только сжигает лишний жир, но и сохраняет при этоммышечную массу. Кроме того, кетогенная схема питания помогает укрепить здоровьекостей и сохраняет мозг в состоянии "повышенной" готовности к решениюсложных задач.Как выяснили американские медики при помощи ведущихдиетологов, кетогенная диета помогает человеку правильно выстроить собственныйрацион питания, улучшить работу всех внутренних органов, отвечающих как запищеварение, так и за сердечно-сосудистую деятельность. При этом резко снижается вероятность развития тяжелыхболезней мозга – к примеру, болезни Альцгеймера или старческой деменции. Диету назначаютдаже при лечении детей, больных эпилепсией.Рекомендации диетологов сводятся к следующему: жиры должнысоставлять 75% от всего рациона. Отдать предпочтение следует полезнымрастительным маслам, орехам, жирной рыбе, сырам и молочным продуктам. Врачисоветуют каждое блюдо сдабривать хорошей порцией оливкового масла.20% рациона составляют белки – мясо, яйца, грибы. Всепродукты следует употреблять в чистом виде. К примеру, колбасные изделиякатегорически не рекомендуются. Включают в рацион и достаточное количествоклетчатки – зеленые овощи, листья салата и помидоры.Углеводы в диете сокращены до минимальных 5%. Никакогосахара, алкоголя и сладких газированных напитков – только ягоды и фрукты снизким содержанием сахара. При соблюдении всех этих условий организм пациентаиз-за недостатка углеводов начинает получать энергию, расщепляя накопленныежиры, пишет Business Insider.