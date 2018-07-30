Сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможет
кетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимуму
потребление углеводов, самой эффективной.
Сбросить лишний вес и оздоровить весь организм поможет
кетогенная диета. Ученые признали схему питания, сводящую к минимуму
потребление углеводов, самой эффективной.
Идеальная диета существует. Ограничив себя в потреблении
углеводов, пациент не только сжигает лишний жир, но и сохраняет при этом
мышечную массу. Кроме того, кетогенная схема питания помогает укрепить здоровье
костей и сохраняет мозг в состоянии "повышенной" готовности к решению
сложных задач.
Как выяснили американские медики при помощи ведущих
диетологов, кетогенная диета помогает человеку правильно выстроить собственный
рацион питания, улучшить работу всех внутренних органов, отвечающих как за
пищеварение, так и за сердечно-сосудистую деятельность. При этом резко снижается вероятность развития тяжелых
болезней мозга – к примеру, болезни Альцгеймера или старческой деменции. Диету назначают
даже при лечении детей, больных эпилепсией.
Рекомендации диетологов сводятся к следующему: жиры должны
составлять 75% от всего рациона. Отдать предпочтение следует полезным
растительным маслам, орехам, жирной рыбе, сырам и молочным продуктам. Врачи
советуют каждое блюдо сдабривать хорошей порцией оливкового масла.
20% рациона составляют белки – мясо, яйца, грибы. Все
продукты следует употреблять в чистом виде. К примеру, колбасные изделия
категорически не рекомендуются. Включают в рацион и достаточное количество
клетчатки – зеленые овощи, листья салата и помидоры.
Углеводы в диете сокращены до минимальных 5%. Никакого
сахара, алкоголя и сладких газированных напитков – только ягоды и фрукты с
низким содержанием сахара. При соблюдении всех этих условий организм пациента
из-за недостатка углеводов начинает получать энергию, расщепляя накопленные
жиры, пишет Business Insider.