В одном из вагонов немецкого скоростного поезда была найдена лабораторная посуда – чашка Петри – с неизвестным веществом. Емкость обнаружил один из пассажиров. Из-за находки был эвакуирован весь состав.

В одном из вагонов немецкого скоростного поезда была найдена лабораторная посуда – чашка Петри – с неизвестным веществом. Емкость обнаружил один из пассажиров. Из-за находки был эвакуирован весь состав.Поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне (Гессен), уточняет ТАСС. Из-за ЧП он был остановлен в Ашаффенбурге, куда прибыли пожарные и полицейские. Специалисты проверили воздух в поезде на наличие вредных веществ, а чашку Петри доставили в лабораторию для исследования.Вагон был отцеплен, а остальной состав спустя два часа после происшествия отправился по маршруту.