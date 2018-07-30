С заявлением выступил официальный представитель Иосифа Кобзона. По словам Варвары Виноградовой, хуже легендарному артисту не стало.

С заявлением выступил официальный представитель Иосифа Кобзона. По словам Варвары Виноградовой, хуже легендарному артисту не стало.Сегодня, 30 июля, пресс-секретарь Иосифа Кобзона сообщила новые данные о его состоянии. Варвара Виноградова несколько успокоила взволнованную общественность. "Нет никаких изменений в худшую сторону", – приводит слова официального представителя артиста РИА Новости.Материал дополняется