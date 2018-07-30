Руководитель одной из фирм и его заместитель предложили фигуранту похитить денежные средства организации под видом приобретения у их компании спецодежды и средств индивидуальной защиты...

Следственной частью следственного управления УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве окончено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора коммерческой организации в хищении денежных средств в особо крупном размереКак сообщалось ранее, руководитель одной из фирм и его заместитель по экономике и финансам предложили фигуранту похитить денежные средства организации под видом приобретения у их компании спецодежды и средств индивидуальной защиты.Генеральный директор предприятия-заказчика заключил с поставщиками фиктивные договоры. На основании товарных накладных, содержащих ложные сведения о поступлении товара на склад заказчика, на расчетный счет поставщика регулярно перечислялись денежные средства в качестве оплаты по договору. Далее деньги обналичивались или переводились на расчетные счета иных юридических лиц и использовались соучастниками.Материальный ущерб, причиненный организации действиями злоумышленников, составил свыше 450 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и 159 УК РФ «Мошенничество».В 2017 году уголовное дело в отношении генерального директора компании-поставщика было направлено в суд, который признал подсудимого виновным. Его заместитель объявлен в международный розыск.Бывшему руководителю предприятия-заказчика предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями» и 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время уголовное дело в отношении него с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Хамовнический районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28