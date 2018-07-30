Супруга московского священника Олега Батова Мария рассказала на своей странице в Facebook о богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. По словам женщины, условия проведения торжеств 28 июля оказались суровыми.

Супруга московского священника ОлегаБатова Мария рассказала на своей странице в Facebook обогослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. Пословам женщины, условия проведения торжеств 28 июля оказались суровыми.Мария Батовасообщила, что священники приезжали к Храму Христа Спасителя к 7:30. Затем онипроводили по семь-восемь часов под открытым солнцем, участвовали в крестномходе и простаивали молебны.При этом,как отметила женщина, их не допустили до причастия на литургии и не покормили,из-за чего многие падали в обморок. "Мой муж диабетик. Ему повезло, что сегодняон перенес эту пытку. Если бы он упал в гипогликемический обморок, мой пост былбы куда жестче", – написала Мария в соцсети. По ее мнению, ради "красивойкартинки в телевизоре" в жертву приносится здоровье "пастырей Церкви Христовой".Женщина добавила, что считает произошедшее полным отсутствиемзаботы о людях. "Очень хочется дожить до лучших времен, когдато, о чем я говорю, уйдет в прошлое, и священники будут стоять на больших службахне для мебели", – заключила Мария Батова.Среди прочихпрокомментировал пост и пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.Он не согласился с его автором. "Не стоит выдумывать концлагерь там, где егонет. И если есть сведения, что кто-то не пустил священника причаститься, пустьнапишут мне в личку, разберемся. Это недопустимо", – ответил Волков.