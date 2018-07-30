Супруга московского священника Олега
Батова Мария рассказала на своей странице в Facebook о
богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. По
словам женщины, условия проведения торжеств 28 июля оказались суровыми.
Супруга московского священника Олега
Батова Мария рассказала на своей странице в Facebook о
богослужении в честь 1030-летия Крещения Руси на Соборной площади в Кремле. По
словам женщины, условия проведения торжеств 28 июля оказались суровыми.
Мария Батова
сообщила, что священники приезжали к Храму Христа Спасителя к 7:30. Затем они
проводили по семь-восемь часов под открытым солнцем, участвовали в крестном
ходе и простаивали молебны.
При этом,
как отметила женщина, их не допустили до причастия на литургии и не покормили,
из-за чего многие падали в обморок. "Мой муж диабетик. Ему повезло, что сегодня
он перенес эту пытку. Если бы он упал в гипогликемический обморок, мой пост был
бы куда жестче", – написала Мария в соцсети. По ее мнению, ради "красивой
картинки в телевизоре" в жертву приносится здоровье "пастырей Церкви Христовой".
Женщина добавила, что считает произошедшее полным отсутствием
заботы о людях. "Очень хочется дожить до лучших времен, когда
то, о чем я говорю, уйдет в прошлое, и священники будут стоять на больших службах
не для мебели", – заключила Мария Батова.
Среди прочих
прокомментировал пост и пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков.
Он не согласился с его автором. "Не стоит выдумывать концлагерь там, где его
нет. И если есть сведения, что кто-то не пустил священника причаститься, пусть
напишут мне в личку, разберемся. Это недопустимо", – ответил Волков.