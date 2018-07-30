Злоумышленник набросился на пожилую хозяйку и, удушая ее полотенцем, потребовал денежные средства, а получив их, скрылся...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержали 41-летнего приезжего, подозреваемого в совершении квартирного разбоя.В ОМВД России по Пресненскому району поступило сообщение о разбойном нападении на 80-летнюю москвичку.Сотрудники полиции установили, что в одном из домов во 2-м Красногвардейском проезде в квартиру, расположенную на первом этаже, через форточку проник неизвестный. Злоумышленник набросился на пожилую хозяйку и, удушая ее полотенцем, потребовал денежные средства, а получив их, скрылся. Материальный ущерб составил более 40 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий во Владимирской области сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого – 41-летнего местного жителя. Похищенные деньги злоумышленник потратил по своему усмотрению.Следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60