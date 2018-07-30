Женщина выгуливала свою собаку без поводка. Во время прогулки заявительница отвлеклась и через некоторое время заметила, что собака пропала...

Сотрудники полиции ОМВД России по району Южное Тушино задержали 35-летнюю жительницу Московской области по подозрению в хищении собаки.В службу «02» обратилась жительница столицы. По словам потерпевшей, она выгуливала свою собаку породы померанский шпиц без поводка. Во время прогулки заявительница отвлеклась и через некоторое время заметила, что собака пропала.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Южное Тушино в городе Щелково Московской области задержали подозреваемую.Найденную собаку вернули законной владелице.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56