Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе биробиджанского психоневрологического интерната, где от пневмонии скончались 11 человек. Инфекционных больных оставляли в переполненных палатах, а пациентов недокармливали.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе биробиджанского психоневрологического интерната, где от пневмонии скончались 11 человек. Инфекционных больных оставляли в переполненных палатах, а пациентов недокармливали.С 19 марта по 5 мая в областной больнице от пневмонии скончались пациенты психоневрологического интерната​​​, сообщает РИА Новости.Позже выяснилось, что необходимое медицинское наблюдение за больными с подозрением на инфекционные болезни не проводилось, таких людей своевременно не изолировали, наоборот, палаты были переполнены заболевшими.Кроме того, пациенты диспансера не обеспечивались нормальной едой. "Фрукты и ягоды, макароны, творог, сметана, сыр, колбаса, подопечным учреждения не предоставлялись", — сообщили в прокуратуре.Обо всем случившемся прокурор сообщил губернатору, после чего нарушения начали устраняться; директор интерната был уволен, а нескольким сотрудникам были сделаны замечания.