Первые упоминания в истории России о тыловой службе относятся к 18 веку, когда при Сенате была утверждена Экспедиция государственного хозяйства.

30 июля 2018 года подразделениям материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел Российской Федерации исполняется 215 лет.Первые упоминания в истории России о тыловой службе относятся к 18 веку. 4 марта 1797 года при Сенате была утверждена Экспедиция государственного хозяйства.8 сентября 1802 года состоялся Высочайший Указ «Об учреждении Министерств», определены обязанности по должности Министра внутренних дел, где среди прочих указано, что «в ведении его находится также построение и содержание всех публичных зданий в Государстве».18 июля (30 июля по новому стилю) 1803 года состоялся Именной, данный Сенату, Указ «О соединении дел, кои доселе были ведомы в Мануфактур-коллегии и её Контор, в Экспедиции Государственного хозяйства, Опекунства иностранных и сельского домоводства и в Главной Соляной конторе, в одно управление с Департаментом внутренних дел, под именем Экспедиции Государственного хозяйства» и доклад Министра внутренних по Департаменту внутренних дел о новом образовании Экспедиции Государственного хозяйства. Именно с этой даты начинается отсчет времени деятельности подразделений материально-технического и хозяйственного обеспечения органов внутренних дел.В 1811 году при передаче Экспедиции Государственного хозяйства в созданное Министерство полиции, преобразованное подразделение стало называться в соответствии с Манифестом Императора Александра I «Учреждение Министерства Полиции» – Департамент полиции хозяйственной.4 ноября 1819 года Департамент полиции хозяйственной в связи с присоединением Министерства полиции к Министерству Внутренних Дел, вошел в его состав и стал называться: Хозяйственный департамент. 20 декабря 1834 года Императором Николаем I утвержден штат Хозяйственного Департамента, с включением в его состав Департамента государственного хозяйства и публичных зданий, согласно указу от 28 сентября 1833 года.В 1839 году Хозяйственный департамент состоял из 61 служащего. При Хозяйственном департаменте действовала комиссия для успешного устройства разных источников городского хозяйства. В 1840 году она была преобразована в Комиссию для устройства разных источников городского хозяйства, которая в 1842 году была преобразована во временное отделение Хозяйственного департамента со штатом 36 сотрудников, в том числе 5 чиновников особых поручений.22 марта 1904 года Хозяйственный департамент упразднен в связи с учреждением Совета и Главного управления по делам местного хозяйства в составе Министерства Внутренних дел. Главное управление по делам местного хозяйства было создано для осуществления руководства деятельностью местных учреждений и включало в себя отделы: земского хозяйства; городского хозяйства; народного здравия и общественного призрения; страхования и противопожарных мер; Дорожный отдел; Канцелярия Главного управления.После победы социалистической революции в России II Всероссийский съезд Советов 8 ноября 1917 года утвердил советское правительство – Совет Народных Комиссаров (СНК). В числе тринадцати наркоматов, вошедших в состав СНК, был создан Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). В конце 1917 – начале 1918 года в аппарате НКВД РСФСР было 450 сотрудников и шесть отделов: местного управления, коммунального хозяйства, финансовый, статистический, ветеринарный, иностранный.В апреле 1918 года при административном отделе Моссовета, который руководил милицией и уголовным розыском столицы, была создана хозяйственная часть. При этом центральный орган снабжения милиции на всей территории РСФСР образован только 20 августа 1918 года, когда при Главном управлении милиции НКВД РСФСР был организован отдел снабжения.24 мая 1922 года Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) и СНК РСФСР приняли Положение о Народном комиссариате внутренних дел. В Положении в разделе Главное управление милиции указывалось, что все виды вещевого довольствия, а также снаряжение для милиции получаются Главным управлением милиции из соответствующих снабжающих органов республики. Все виды продовольствия начальникам милиции, старшим и младшим милиционерам и агентам уголовного розыска, а также фураж для лошадей милиции отпускаются из органов Главного управления по снабжению Красной Армии и Флота на одинаковых с Красной Армией началах. Для решения этих задач в структуре Главного управления милиции в этом же Положении был предусмотрен материальный отдел, а также определены его функции: обеспечение милиции обозно-вещевым, артиллерийско-техническим и инженерным довольствием, составление смет на получение плановых разверсток и распределение этих видов довольствия, инструктирование мест по вопросам указанных видов довольствия, а также по вопросам продовольственно-фуражного и квартирного довольствия.27 апреля 1923 года образовано заготовительное объединение хозяйственных органов милиции НКВД РСФСР. Объединение ведало снабжением органов милиции, уголовного розыска и мест заключения обмундированием, обувью, вооружением и предметами специального технического снабжения.10 июля 1934 года Центральный исполнительный комитет (ЦИК) СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел СССР». В составе НКВД СССР создано Административно-хозяйственное управление (АХУ) НКВД СССР. 31 июля 1941 года АХУ НКВД СССР было объединено с Административно-хозяйственным и финансовым отделом (АХФО) НКГБ СССР и переименовано в Хозяйственное управление (ХОЗУ) НКВД СССР (с марта 1946 года – МВД СССР).В 50-е годы в деятельности ХОЗУ МВД СССР произошли очередные изменения – активно стали функционировать Управления материально-технического снабжения (УМТС).Следующий этап развития хозяйственной деятельности Министерства внутренних дел начинается в 60-е годы. В связи с ликвидацией МВД СССР, ХОЗУ было упразднено. Штаты, личный состав и автохозяйство ХОЗУ были переданы в МВД РСФСР.26 июля 1966 года было восстановлено централизованное управление органами милиции в масштабе страны. В структуре Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР был создан Хозяйственный отдел, который в 1967 года преобразован в Хозяйственное управление МООП СССР (с 1968 года – МВД СССР). Хозяйственное управление МВД СССР выполняло свои функции до 1991 года.В январе 1992 года ХОЗУ МВД СССР было преобразовано в производственно-хозяйственное управление (ПХУ) МВД России. Начиная с 1992 года тыловая службы в системе МВД России не раз меняла свое название. 4 марта 2011 года создан Департамент по материально – техническому и медицинскому обеспечению МВД России.В настоящее время служба представляет собой слаженный и эффективно действующий многоуровневый механизм – сплоченную команду профессионалов. Полный спектр задач, которые выполняет Департамент по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, поистине огромен.В компетенции Департамента на сегодняшний день находится более полутора десятков основных направлений – это вопросы материально-технического снабжения, организации приемки закупаемой продукции, медицинского обеспечения, планирования и организации строительства и ремонтов объектов МВД России, имущественных отношений, обеспечения жильем, административно-хозяйственной деятельности, автотранспортного обеспечения, метрологического надзора, пожарной безопасности и многое другое.Сотрудники тыловых подразделений профессионально, ответственно и с полной самоотдачей выполняют свою работу, снабжения всем необходимым органы внутренних дел Российской Федерации для обеспечения охраны правопорядка и противодействия преступности. И какие бы служебные задачи не ставились руководством Министерства внутренних дел Российской Федерации, всегда первостепенной заботой и целью службы был и остается конкретный человек – оперуполномоченный, участковый, следователь, дознаватель…Ежедневный кропотливый труд направлен на создание и обеспечение необходимых условий для несения службы сотрудниками органов внутренних дел, охраны здоровья, поддержание трудоспособности и боеготовности, реализацию социальных гарантий, установленных законодательством, модернизацию и техническое перевооружение подразделений органов внутренних дел.В этот день со всей искренностью и признательностью поздравляем сотрудников тыловых подразделений органов внутренних дел Российской Федерации и наших дорогих ветеранов с профессиональным праздником!