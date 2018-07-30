Футболка за 12 тысяч рублей, свитер вдвое дороже, цена на кроссовки вовсе переваливает за полтинник. Подростки готовы хвастать даже трусами, если на них этикетка популярного среди молодежи бренда или логотип знаменитого дизайнера. Упаковка современного тинэйджера может стоить несколько сотен тысяч рублей, но дело даже не в цене. Гораздо важнее – фирма. Хотя люди, для которых мерилом успеха являлся узнаваемый бренд, были всегда, сейчас это превратилось в настоящую эпидемию.

Футболка за 12 тысяч рублей, свитер вдвоедороже, цена на кроссовки вовсе переваливает за полтинник. Подростки готовыхвастать даже трусами, если на них этикетка популярного среди молодежи брендаили логотип знаменитого дизайнера. "Упаковка" современного тинэйджера можетстоить несколько сотен тысяч рублей, но дело даже не в цене. Гораздо важнее –фирма. Хотя люди, для которых мерилом успеха являлся узнаваемый бренд, быливсегда, сейчас это превратилось в настоящую эпидемию."Брендомания" стала молодежным движением,а "хайпбисты" – так называют модников, помешанных на брендовой одежде – новойсубкультурой. Их ценности – не духовное развитие или социальный протест, афирменные вещи: чем дороже, тем престижнее и круче.В видеороликах на YouTubeподростки с гордостью озвучивают суммы, от которых у большинства взрослыхроссиян округляются глаза. Ролики, где подростки рассказывают о своих дорогих образах, собирают миллионыпросмотров. Возникает вопрос, откуда у школьников такие деньги? Неужели, каждыйвторой тинэйджер на улицах, сын или дочь миллионеров?Сами модники объясняют:брендовая одежда – это своего рода инвестиции. Был бы стартовый капитал напокупку первой вещи, а дальше ее можно перепродавать до бесконечности.Настоящий бренд, как хорошее вино, со временем становится лишь дороже.Действительно, в соцсетях десятки ресейлерских групп и тысячи объявлений опродаже одежды модных лейблов. Таким способом подростки и зарабатывают себе нановый "прикид". Причем, иногда накручивают цену втрое выше начальной.По мнению психолога Айны Громовой, такаятенденция является отклонением от нормы, а погоню за лейблом она называет"брендоманией". "Двигатель этой субкультуры – эгоцентризм, нарциссизм инеуверенность в себе, – рассказывает эксперт. – В неокрепшем детском сознаниидорогие вещи являются пропуском в мир успешных людей. Приобретая модныеаксессуары, они чувствуют себя сопричастными к элитарным кругам. Этой роскошьютинэйджеры создают иллюзию богатства, которая подменяет им понятие счастья,повышает самооценку и дает ощущение значимости в глазах сверстников", – говоритона.Доходит до того, что для родителей юныхмодников пристрастие их детей оборачивается серьезными скандалами. Сын ВикторииС. Семен через интернет купил дорогую фирменную ветровку за 30 тысяч рублей.Носил ее, не снимая. Однажды мальчик ушел на прогулку без куртки. Викториярешила ее постирать, а заодно по привычке срезала бирки. Когда ребенок вернулсяи увидел, что сделала его мама, у него случилась истерика. "Семен пришел вбешенство, – вспоминает Виктория. – Обзывал меня, кричал, что я ничего непонимаю, что куртка теперь и гроша ломанного не стоит. Больше он эту ветровкуне надевал ни разу".Опасность модной лихорадки, по словампсихологов, заключается в том, что подростки за дорогим фасадом теряютсобственное "Я". "Для такой молодежи не важны качества человека, если он одет водежду массмаркета. Они встречают и провожают исключительно по одежке. Сам посебе этот тренд не новый. Можно вспомнить фирмачей из 80-х, которые отдавали последниеденьги за заграничные джинсы или кроссовки. Страшно то, что сегодня, благодаряинтернету и рекламным технологиям, это явление приобрело небывалый масштаб", -объясняет Айна Громова.Впрочем, винить одних только маркетологовв брендовой эпидемии не стоит. Во многом, ответственность лежит и на родителях,которые потакают каждой прихоти своего ребенка, и, порой, влезают в огромныедолги, чтобы купить своему чаду модный смартфон или неоправданно дорогие вещи.Тем самым, они не делают подростку лучше. Напротив, сажают его себе на шею,развивая потребительское отношение к людям и к жизни. "Дорогие вещи дают лишькратковременное удовлетворение, – считает Айна Громова. - Взрослые должны понимать, что за каждымновым аксессуаром появляется следующий – новее и лучше. Эта невротическая гонканикогда не кончится, а потребности ребенка будут постоянно расти".Задача родителей научить своих детей нестильно одеваться, а стильно жить. И для этого не нужно тратить все время иденьги на модные шмотки. Ведь счастье бесплатно, а модными брендамиприкрываются те, у кого нет своего вкуса.