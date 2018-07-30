В ходе проверки документов, предоставленных мужчиной для получения денежных средств, установлено, что они являются поддельными...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Нагорному району задержали 32-летнего приезжего мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования.В отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился представитель одного из столичных банков. По его словам, клиент их банка получил кредит в размере 1 млн рублей.Позднее, в ходе проверки документов, предоставленных мужчиной для получения денежных средств, установлено, что они являются поддельными.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Варшавском шоссе. Установлено, что злоумышленник получил кредит по поддельным справкам.Следствием ОМВД России по Нагорному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенное изъято.Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22