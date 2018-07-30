В помещении одного из магазинов в Харьковском проезде после общения с незнакомым мужчиной они обнаружили пропажу мобильных телефонов...

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Бирюлево Западное задержали ранее неоднократно судимого 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении карманных краж», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть с заявлениями о кражах обратились двое жителей столицы. По словам заявителей, в помещении одного из магазинов в Харьковском проезде после общения с незнакомым мужчиной они обнаружили пропажу мобильных телефонов.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в Кировской области.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22