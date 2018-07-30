Нынешние власти в Киеве пытаются построить новую страну за счет лжи, которой они кормят украинских детей. Знакомство с учебником географии повергло в шок депутата Верховной рады.

Нынешние власти в Киеве пытаются построить новую страну засчет лжи, которой они кормят украинских детей. Знакомство с учебником географииповергло в шок депутата Верховной рады.Выдержки из нового учебного пособия опубликовал в Сети украинскийжурналист Андрей Манчук. Ознакомившись с учебником, депутат Верховной радыВадим Рабинович испытал шок."Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такойбред писать", – возмутился парламентарий. Рабинович рассказал о своихвпечатлениях в эфире телеканала "112 Украина". По словам депутата, властипытаются строить новую страну за счет бреда, внушаемого детям, а не каких-либореальных дел.Жители Украины, комментируя учебное пособие, не стесняются ввыражениях. "Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос доКрещения Руси", – написал один из комментаторов. "Если продолжатьисследовать, то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца", –иронизирует другой. Третий предположил, что демократию в Древнюю Грецию такжезавезли свободолюбивые жители Незалежной.Рабиновича же удивили утверждения о достижениях Незалежной восвоении космоса. Еще ему понравилась выдержка о пшенице украинскогопроисхождения – именно этим продуктом, если верить авторам учебника, сегоднякормится весь мир. "Тогда скажите, что Борисполь назван в честь БорисаЕльцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", – иронизируетРабинович.Согласился депутат лишь с одним утверждением авторовучебника. Оно касается музыки. "Украинцы веками создавали самые мелодичныепесни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины", – сказано водной из глав.По словам президента Украинского аналитического центраАлександра Охрименко, сегодня на Украине у власти много тех, кто хочетпереписать историю страны. Однако делают они это "глупо, топорно,бессмысленно и хамовато". При этом дети все равно хотят знать правду, апростые украинцы на подобный бред просто не обращают внимания, заявил эксперт вбеседе с RT.Напомним, что украинские политики часто отмечаются весьмастранными заявлениями. Так, 28 июля президент страны Петр Порошенко назвалКрещение Руси "европейским выбором" князя Владимира.