Нынешние власти в Киеве пытаются построить новую страну за
счет лжи, которой они кормят украинских детей. Знакомство с учебником географии
повергло в шок депутата Верховной рады.
Нынешние власти в Киеве пытаются построить новую страну за
счет лжи, которой они кормят украинских детей. Знакомство с учебником географии
повергло в шок депутата Верховной рады.
Выдержки из нового учебного пособия опубликовал в Сети украинский
журналист Андрей Манчук. Ознакомившись с учебником, депутат Верховной рады
Вадим Рабинович испытал шок.
"Я люблю нашу историю, нашу географию, но нельзя такой
бред писать", – возмутился парламентарий. Рабинович рассказал о своих
впечатлениях в эфире телеканала "112 Украина". По словам депутата, власти
пытаются строить новую страну за счет бреда, внушаемого детям, а не каких-либо
реальных дел.
Жители Украины, комментируя учебное пособие, не стесняются в
выражениях. "Как я понял из учебника, украинцы полетели в космос до
Крещения Руси", – написал один из комментаторов. "Если продолжать
исследовать, то придут к тому, что обезьяна произошла от украинца", –
иронизирует другой. Третий предположил, что демократию в Древнюю Грецию также
завезли свободолюбивые жители Незалежной.
Рабиновича же удивили утверждения о достижениях Незалежной в
освоении космоса. Еще ему понравилась выдержка о пшенице украинского
происхождения – именно этим продуктом, если верить авторам учебника, сегодня
кормится весь мир. "Тогда скажите, что Борисполь назван в честь Бориса
Ельцина, в интересах Украины развалившего СССР и СНГ", – иронизирует
Рабинович.
Согласился депутат лишь с одним утверждением авторов
учебника. Оно касается музыки. "Украинцы веками создавали самые мелодичные
песни, и ни у одной нации нет двухсот песен, как у Украины", – сказано в
одной из глав.
По словам президента Украинского аналитического центра
Александра Охрименко, сегодня на Украине у власти много тех, кто хочет
переписать историю страны. Однако делают они это "глупо, топорно,
бессмысленно и хамовато". При этом дети все равно хотят знать правду, а
простые украинцы на подобный бред просто не обращают внимания, заявил эксперт в
беседе с RT.
Напомним, что украинские политики часто отмечаются весьма
странными заявлениями. Так, 28 июля президент страны Петр Порошенко назвал
Крещение Руси "европейским выбором" князя Владимира.