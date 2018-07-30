Найдено тело восьмой жертвы пожара в частном доме в Сочи.

Найдено тело восьмой жертвы пожара в частном доме в Сочи. Пожарные нашли погибшего в ходе тушения возгорания.Пострадали три человека, они госпитализированы.В настоящее время идет проливка и разбор конструкций, передает ТАСС. Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Причины ЧП устанавливаются.