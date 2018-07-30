Эксперты из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ собираются посетить Крым. Они заявили, что въедут на полуостров с территории Украины и с согласия ее властей.

Эксперты из Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ собираются посетить Крым. Они заявили, что въедут на полуостров с территории Украины и с согласия ее властей. Также представители ОБСЕ хотят получить предварительное приглашение из Киева. Им необходимо и содействие властей Крыма для того, чтобы они могли въехать с украинской территории. Делегация оценит ситуацию с правами человека в Крыму, передают "Известия".Георгий Мурадов, постпред Крыма при президенте и крымский вице-премьер, отметил, что международные наблюдатели должны будут соблюдать все российские законы. Он напомнил, что Москва множество раз приглашала независимых экспертов в Крым и готова принять их. Однако "без России приехать на полуостров не получится", — отметил Мурадов. Он сообщил, что некоторые пытаются попасть в Крым по украинской визе. Но невозможно прибыть на полуостров, не согласовав этот вопрос с российскими властями.