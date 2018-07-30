Поклонники не узнали актрису Веру Алентову. Звезда фильма Москва слезам не верит появилась на празднике дочери Юлии Меньшовой.

Поклонники не узнали актрису Веру Алентову. Звезда фильма "Москваслезам не верит" появилась на празднике дочери Юлии Меньшовой.Меньшова опубликовала на своей странице вInstagram фотографию с празднования дня рождения. Пользователи Сети обратиливнимания на актрису Веру Алентову.По словам фолловеров, 76– летняя артистка выглядитпрекрасно: бодрой и помолодевшей. Вероятно, звезде советского кино удалось исправить неудачнуюподтяжку.Напомним, что несколько лет назад вся страна обсуждала преображение Алентовой. В СМИ писали, что у актрисы сильная асимметрия лицаиз-за некачественной пластической операции. Мол, к каким бы врачам ВераВалентиновна не обращалась никто не мог ей помочь.Отметим, ранее пластический хирург клиники"Коррект" Дмитрий Скворцов рассказывал Dni.Ru об операциях, которыепережила актриса. По его словам, впервые Алентова сделала круговую подтяжку ещев конце 1990-х, а вот мимика у нее стала меняться после вмешательства в 2009году.Хирург отметил, что асимметрия, отечность и рубцы проявилисьу актрисы из-за множественных хирургических вмешательств. "Искажение чертлица говорит нам о возможном наличии биополимерного геля в структуре подкожногослоя", – заметил специалист."Устранить хирургические и косметологические ошибки скаждым годом становится все сложнее – приходится повторять процедуру илиудалять биополимерный гель", – добавил он. Также врач отметил, что ни одинпластический хирург не может полностью убрать возрастные изменения.