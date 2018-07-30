36-летний водитель, управляя малотоннажным грузовиком, не справился с управлением и совершил наезд на несшего службу в районе выезда с автодороги «М-11» на МКАД сотрудника ГИБДД...

29 июля при исполнении служебных обязанностей погиб майор полиции старший инспектор ДПС 9-го Специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве Скворцов Александр Валентинович.По предварительным данным, 36-летний водитель, управляя малотоннажным грузовиком, не справился с управлением и совершил наезд на несшего службу в районе выезда с автодороги «М-11» на МКАД сотрудника ГИБДД, который находился на проезжей части, после чего совершил наезд на служебный автомобиль.Александр Скворцов родился 22 августа 1969 года в Рязанской области. В 1993 году поступил на службу в органы внутренних дел. В последнее время проходил службу в 9 Специализированном батальоне ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве. Награжден медалью «За отличие в охране общественного порядка», медалями «За отличие в службе» III, II, I степеней.У него остались жена и двое дочерей.Руководство и личный состав Госавтоинспекции г. Москвы выражают глубокие соболезнования родным и близким Александра Скворцова. Его семье будет оказана вся необходимая помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81