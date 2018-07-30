Программа льготного автокредитования решением правительства продлена до 2020 года. Жители Дальнего Востока получат увеличенную скидку – до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Общий объём финансирования программы – 15 млрд рублей.

Программа льготного автокредитования решением правительства продлена до 2020 года. Жители Дальнего Востока получат увеличенную скидку – до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Общий объём финансирования программы – 15 млрд рублей​​​.Эта программа действует с 2015 года. Ее суть в том, что часть процентов по кредиту погашает государство, а это существенно снижает процентную ставку для заемщика.Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров. Там говорится также, что принятые решения позволят в этом году реализовать 45 тысяч автомобилей, 5 800 из которых будут проданы в Дальневосточном федеральном округе.Увеличенная скидка в 25% для жителей Дальнего Востока предоставляется в рамках социальных программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", передает ТАСС