Стали известны жуткие подробности жизни
убитого в столице тремя сестрами отца-тирана. О том, каким издевательствам
подвергались девочки, рассказала их подруга.
Стали известны жуткие подробности жизни
убитого в столице тремя сестрами отца-тирана. О том, каким издевательствам
подвергались девочки, рассказала их подруга.
По словам
девушки, все началось два года назад, когда извращенец попросил одну из дочерей
"кое-что сделать". Она добавила, что запуганная угрозами дочь не
смогла отказать тирану.
Подруга сообщила, что после
этого девочка попыталась свести счеты с
жизнью. К счастью, беды тогда избежать удалось. После этого глава
семейства немного успокоился. Но вскоре все началось заново. Девушка рассказала,
что мужчина принуждал сестер к действиям сексуального характера, передает РЕН
ТВ.
"Дальше он начал
продолжать издеваться над ними. Бить их ужасно. И прикладом бил от пистолета. И
маму их бил… Заставлял их раздеваться, трогал их. Просил его трогать. Были
вещи, которые просто уму непостижимы", — поведала жуткие подробности подруга семьи.
По ее словам, после того, как из семьи ушла мать (по некоторым данным, ее выгнал
именно отец – прим. ред.) девочки не могли выйти на улицу, тиран не пускал их
даже в школу.
"Очень
часто они писали, что они реально уже не могут… И что они не знают, что делать.
Видимо, все-таки это уже был край", — прокомментировала известие об убийстве мужчины
девушка. Подруга не исключает, что были разные виды изнасилования. Но девочки,
по ее мнению, боялись говорить о происходящем. При этом она добавила, что глава
семейства на людях выглядел правильным и заботливым отцом.
Стало известно
и то, что в день убийства отца, 27 июля, в гости к сестрам пришел с другом старший
родной брат. Когда всех пятерых в квартире увидела родственница и сообщила
главе семейства, разразился скандал. Отец обвинил дочерей в проституции, а их
брата – в сутенерстве, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Напомним,
57-летний мужчина был убит 27 июля. Под действием наркотических веществ он
бросился с ножом в квартире на трех своих дочерей 17, 18 и 19 лет. Одна из них выхватила
у него нож и несколько раз ударила им отца. Есть информация, что житель столицы
занимался продажей наркотиков и имел психические отклонения.