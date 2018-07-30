Стали известны жуткие подробности жизни убитого в столице тремя сестрами отца-тирана. О том, каким издевательствам подвергались девочки, рассказала их подруга.

Стали известны жуткие подробности жизниубитого в столице тремя сестрами отца-тирана. О том, каким издевательствамподвергались девочки, рассказала их подруга.По словамдевушки, все началось два года назад, когда извращенец попросил одну из дочерей"кое-что сделать". Она добавила, что запуганная угрозами дочь несмогла отказать тирану.Подруга сообщила, что послеэтого девочка попыталась свести счеты сжизнью. К счастью, беды тогда избежать удалось. После этого главасемейства немного успокоился. Но вскоре все началось заново. Девушка рассказала,что мужчина принуждал сестер к действиям сексуального характера, передает РЕНТВ."Дальше он началпродолжать издеваться над ними. Бить их ужасно. И прикладом бил от пистолета. Имаму их бил… Заставлял их раздеваться, трогал их. Просил его трогать. Быливещи, которые просто уму непостижимы", — поведала жуткие подробности подруга семьи.По ее словам, после того, как из семьи ушла мать (по некоторым данным, ее выгналименно отец – прим. ред.) девочки не могли выйти на улицу, тиран не пускал ихдаже в школу."Оченьчасто они писали, что они реально уже не могут… И что они не знают, что делать.Видимо, все-таки это уже был край", — прокомментировала известие об убийстве мужчиныдевушка. Подруга не исключает, что были разные виды изнасилования. Но девочки,по ее мнению, боялись говорить о происходящем. При этом она добавила, что главасемейства на людях выглядел правильным и заботливым отцом.Стало известнои то, что в день убийства отца, 27 июля, в гости к сестрам пришел с другом старшийродной брат. Когда всех пятерых в квартире увидела родственница и сообщилаглаве семейства, разразился скандал. Отец обвинил дочерей в проституции, а ихбрата – в сутенерстве, сообщает сайт "Комсомольская правда".Напомним,57-летний мужчина был убит 27 июля. Под действием наркотических веществ онбросился с ножом в квартире на трех своих дочерей 17, 18 и 19 лет. Одна из них выхватилау него нож и несколько раз ударила им отца. Есть информация, что житель столицызанимался продажей наркотиков и имел психические отклонения.