Кубань вот-вот станет украинской, а Сибирь – китайской. С
подобными заявлениями в интервью одному из изданий Незалежной выступил бывший
диссидент Валентин Мороз. По его мнению, Россия как государство перестанет
существовать, и на ее месте образуются новые республики.
Кубань вот-вот станет украинской, а Сибирь – китайской. С
подобными заявлениями в интервью одному из изданий Незалежной выступил бывший
диссидент Валентин Мороз. По его мнению, Россия как государство перестанет
существовать, и на ее месте образуются новые республики.
Мороз полагает, что лучшие времена для Незалежной еще
впереди. И если сейчас Киев борется за возвращение Крыма, то в будущем сможет
претендовать на Кубань, которую многие представители украинских
националистических сил считают якобы исторической территорией Незалежной.
Россию же, считает бывший диссидент, ждут тяжелые времена.
“Империя распадется окончательно", – поделился своими фантазиями Мороз. По
его словам, новые государственные образования появятся на Урале, в Сибири.
"Кавказ, Дон отделятся. Кубань – мы заберем", – добавил он.
Журналисты между тем поинтересовались у
диссидента-фантазера, а не будут ли претендовать на украинские территории ее
западные соседи – Польша, Венгрия и прочие. Мороз от прямого ответа уклонился,
заявив, что "каждый хочет что-то взять у соседа".
В постмайданной Украине периодически делают нелепые
заявления о включении в состав страны Кубани и некоторых других российских
регионов. Так, в прошлом году министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян
выдвинул Москве оригинальный ультиматум. Чиновник заявил, что Украина
восстановит авиасообщение с Россией в случае, если та отдаст Крым и Кубань,
которые, по его утверждению, "были захвачены в свое время".
На южные территории России раскрыл рот и глава подконтрольной Киеву Донецкой
областной администрации Павел Жебривский. Он понадеялся, что рано или поздно
увидит "возвращение Ростовской области в лоно Украины".
Но Крымом и Кубанью аппетиты некоторых украинских
"реваншистов" не заканчиваются. В националистических кругах
современной Незалежной довольно популярна идея присоединения к Украине не
только двух вышеуказанных регионов, но и Курской, Брянской и Воронежской областей,
которые, по мнению некоторых радикалов, также являются "историческими
территориями Украины".