Кубань вот-вот станет украинской, а Сибирь – китайской. С подобными заявлениями в интервью одному из изданий Незалежной выступил бывший диссидент Валентин Мороз. По его мнению, Россия как государство перестанет существовать, и на ее месте образуются новые республики.

Кубань вот-вот станет украинской, а Сибирь – китайской. Сподобными заявлениями в интервью одному из изданий Незалежной выступил бывшийдиссидент Валентин Мороз. По его мнению, Россия как государство перестанетсуществовать, и на ее месте образуются новые республики.Мороз полагает, что лучшие времена для Незалежной ещевпереди. И если сейчас Киев борется за возвращение Крыма, то в будущем сможетпретендовать на Кубань, которую многие представители украинскихнационалистических сил считают якобы исторической территорией Незалежной.Россию же, считает бывший диссидент, ждут тяжелые времена.“Империя распадется окончательно", – поделился своими фантазиями Мороз. Поего словам, новые государственные образования появятся на Урале, в Сибири."Кавказ, Дон отделятся. Кубань – мы заберем", – добавил он.Журналисты между тем поинтересовались удиссидента-фантазера, а не будут ли претендовать на украинские территории еезападные соседи – Польша, Венгрия и прочие. Мороз от прямого ответа уклонился,заявив, что "каждый хочет что-то взять у соседа".В постмайданной Украине периодически делают нелепыезаявления о включении в состав страны Кубани и некоторых других российскихрегионов. Так, в прошлом году министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелянвыдвинул Москве оригинальный ультиматум. Чиновник заявил, что Украинавосстановит авиасообщение с Россией в случае, если та отдаст Крым и Кубань,которые, по его утверждению, "были захвачены в свое время".На южные территории России раскрыл рот и глава подконтрольной Киеву Донецкойобластной администрации Павел Жебривский. Он понадеялся, что рано или поздноувидит "возвращение Ростовской области в лоно Украины".Но Крымом и Кубанью аппетиты некоторых украинских"реваншистов" не заканчиваются. В националистических кругахсовременной Незалежной довольно популярна идея присоединения к Украине нетолько двух вышеуказанных регионов, но и Курской, Брянской и Воронежской областей,которые, по мнению некоторых радикалов, также являются "историческимитерриториями Украины".