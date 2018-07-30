Специалисты
выяснили, что женщины считают серьезными отношениями. При этом
представительницы прекрасного пола назвали их положительные и отрицательные
стороны.
Специалисты
выяснили, что женщины считают серьезными отношениями. При этом
представительницы прекрасного пола назвали их положительные и отрицательные
стороны.
Для половины опрошенных – это отношения, где есть
любовь и взаимоуважение. 22% респонденток подразумевают под этим понятием
глобальные общие планы: рождение детей, покупка недвижимости, переезд в другую
страну.
О том, что только брак делает отношения серьезными,
заявили 12% ответили, 7% – совместное проживание, 7% – длительные отношения. И 2%
считают, что, если был секс – отношения можно назвать серьезными.
Большинство россиянок ответили, что серьезность не
зависит от длительности отношений. Главным плюсом такой связи 76% опрошенных
женщин назвали стабильность и уверенность, 12% – регулярный и безопасный секс,
4% – экономию бюджета, 2 % – социальный статус жены.
Примечательно, что 6% ответили, что у серьезных
отношений нет плюсов, сообщает тренинг-центр “Секс.рф”. Для 26% минусом
является отсутствие свободы, для 10% тот факт, что все становится общим. 6%
ответили, что минус – секс только с одним партнером, а 3% – статус жены.
При этом 74% опрошенных считают, что дружба или
непродолжительный роман вполне могут перерасти в серьезные отношения. 8%
ответили, что такие отношения развиваются по другому, не из дружбы и интрижек.
Ранее россиянки назвали самые вордные привычки мужчин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится чрезмерная увлеченность компьютерными играми.