Специалисты выяснили, что женщины считают серьезными отношениями. При этом представительницы прекрасного пола назвали их положительные и отрицательные стороны.

Специалистывыяснили, что женщины считают серьезными отношениями. При этомпредставительницы прекрасного пола назвали их положительные и отрицательныестороны.Для половины опрошенных – это отношения, где естьлюбовь и взаимоуважение. 22% респонденток подразумевают под этим понятиемглобальные общие планы: рождение детей, покупка недвижимости, переезд в другуюстрану.О том, что только брак делает отношения серьезными,заявили 12% ответили, 7% – совместное проживание, 7% – длительные отношения. И 2%считают, что, если был секс – отношения можно назвать серьезными.Большинство россиянок ответили, что серьезность независит от длительности отношений. Главным плюсом такой связи 76% опрошенныхженщин назвали стабильность и уверенность, 12% – регулярный и безопасный секс,4% – экономию бюджета, 2 % – социальный статус жены.Примечательно, что 6% ответили, что у серьезныхотношений нет плюсов, сообщает тренинг-центр “Секс.рф”. Для 26% минусомявляется отсутствие свободы, для 10% тот факт, что все становится общим. 6%ответили, что минус – секс только с одним партнером, а 3% – статус жены.При этом 74% опрошенных считают, что дружба илинепродолжительный роман вполне могут перерасти в серьезные отношения. 8%ответили, что такие отношения развиваются по другому, не из дружбы и интрижек.Ранее россиянки назвали самые вордные привычки мужчин. Кроме пристрастия к алкоголю и курения, девушкам не нравится чрезмерная увлеченность компьютерными играми.