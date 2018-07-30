Сенатор-республиканец Линдси Грэм хотел бы ввести дополнительные санкции против России, так как нынешние, по его словам, не работают.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм хотел бы ввести дополнительные санкции против России, так как нынешние, по его словам, "не работают". Вместе с тем он отдал должное Трампу, который, по его мнению, относится к РФ жестче, чем его предшественник Барак Обама.Грэм думает, что Россия "все еще пытается" повлиять на выборы в США, передает ТАСС. Он выразил удовлетворение совещанием совета нацбезопасности при Белом доме, на котором Трамп обозначил меры безопасности для предстоящих промежуточных выборов в Конгресс и дал указание "усилить защиту от РФ и других игроков избирательной инфраструктуры".Сенатор также выразил одобрение словам госсекретаря Майкла Помпео, который ранее поддержал ужесточение антироссийских санкций. Помпео также считает, что нынешние санкции не работают, и был бы рад, если бы Вашингтон нашел "те вещи, которые действительно окажут на Россию влияние".