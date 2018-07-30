Москвичка Надежда Эккерт уверена, что заслуженный артист Александр Семчев отец ее шестилетнего сына Артема. Она требует от актера признать ребенка. В ответ Александр предложил провести ДНК-исследование.

Москвичка Надежда Эккерт уверена, что заслуженный артист АлександрСемчев отец ее шестилетнего сына Артема. Она требует от актера признать ребенка.В ответ Александр предложил провести ДНК-исследование.Надежда позвонила редакторам программы "На самом деле" и рассказала,что, когда ей было 27 лет, она потеряла голову от любви к 43-летней звезде. "Онмне приглянулся именно как актер. Замечу, как мужчина он мне совсем не понравился.(…) После каждого спектакля я дарила ему цветы. (…) В последний раз, когда ядарила ему цветы, он взял меня за руку очень нежно, поцеловал, посмотрел мне в глазаи сказал, что будет меня ждать на веранде при театре", – вспоминала москвичкаромантическую встречу с кумиром.Первое свидание плавно перетекло в ночь любви. Александр иНадежда стали встречаться. Однако актер тщательно скрывал эти отношения отобщественности. Девушка уверена, что Семчев стеснялся ее, ведь она обычный администраторв супермаркете, а он великий актер.Через полтора месяца после знакомства Эккерт узнала, что вположении. Она поспешила поделиться радостной новостью с любимым. "Я когда сказала,что беременна, он замолчал, сел. И он сказал очень грубо и резко: "Уходи, делайаборт. Твой залет и ты с ним сама разбирайся".Москвичка решила оставить ребенка. Позже она вышла замуж за давнегопоклонника, который принял ее сына как своего.Проверка на детекторе лжи показала, что Надеждаруководствовалась меркантильными интересами. Она сознательно пыталась забеременетьот известного и состоятельного человека. Однако Эккерт не согласилась с даннымиполиграфа.В студии появился Александр Семчев. Он подтвердил словадевушки. Также артист заявил, что будет платить алименты только по решениюсуда.Законный муж Эккерт – Александр тоже приехал на программу. Онсообщил, что на момент беременности Надежда не сказала, что это не его ребенок.О том, что отец мальчика известный актер, супруг узнал за несколько дней допередачи. Мужчина ответил, что любит жену и сына, поэтому хотел бы оставить всекак есть.Ведущего программы Дмитрия Шепелева растрогали словаАлександра. Он был восхищен благородством мужа героини: "Я хочу вам сказать,что меня абсолютно потрясло то, что вы сделали. И особенно потрясло то, что выздесь, поэтому я искренне могу сказать вам большое спасибо за ваше великодушие!".Далее шоумен огласил результаты ДНК – исследования: АлександрСемчев не является отцом шестилетнего Артема. "Кто отец этого мальчика?" – напал на гостью взорвавшийся от гнева ведущий. "Муж", – с ехидством произнеслаЭккерт. Дмитрий отметил, что очень надеется, что слова героини являютсяправдивыми.