Нападающий Краснодара Федор Смолов снова разочаровал болельщиков. Его ошибка стоила команде поражения в матче с Рубином.

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов снова разочаровал болельщиков. Его ошибкастоила команде поражения в матче с "Рубином".Форвард краснодарцев при счете 1:1 подал неточный пас. На37-й минуте встречи Федор Смолов принял мяч в центре поля и передал егозащитникам. Однако передачу перехватил нападающий "Рубина" СердарАзмун. Он выскочил один на один, обыгралголкипера и оформил дубль. Этот мяч стал для "Рубина" победным.Нападающий "Краснодара" и сборной России ФедорСмолов принял участие в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. 28-летний футболист провел на поле всю игру иотметился голом. Однако позже перечеркнул свое же достижение грубой ошибкой.Как пишет "Чемпионат", для Смолова этот матч стал100-м официальным в составе команды. На его счету 74 игры в первенстве России,4 – в национальном Кубке и 22 – в Лиге Европы.Выступая за краснодарскую команду, Федор забил 64 мяча,причем 10 из них – с пенальти. А вот в составе сборной с пенальти Смолову не везло. Напомним, что сборнаяРоссии в четвертьфинальном матче уступила команде Хорватии. Судьба игрырешалась в серии послематчевых пенальти. Федор Смолов не реализовал первый изодиннадцатиметровых ударов. Россияне проиграл со счетом 3:4. Как отметилиэксперты и коллеги Смолова, первый пенальти в серии имеет важное психологическоезначение для настроя команды.Футболист принес извинения после игры как игрокам сборной,так и болельщикам. Коллеги Смолова, кажется поняли – отметили, что такаянеудача может случиться с каждым. А вот фанаты в покаяние Федора не особоповерили. На их отношение повлияли еще и сообщения с Лазурного берега Франции,где Смолов отдыхал после трудов на ЧМ-2018 в обществе самых дорогих вин.