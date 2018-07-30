Нападающий Краснодара Федор Смолов снова разочаровал болельщиков. Его ошибка
стоила команде поражения в матче с Рубином.
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов снова разочаровал болельщиков. Его ошибка
стоила команде поражения в матче с "Рубином".
Форвард краснодарцев при счете 1:1 подал неточный пас. На
37-й минуте встречи Федор Смолов принял мяч в центре поля и передал его
защитникам. Однако передачу перехватил нападающий "Рубина" Сердар
Азмун. Он выскочил один на один, обыграл
голкипера и оформил дубль. Этот мяч стал для "Рубина" победным.
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор
Смолов принял участие в матче первого тура Российской Премьер-Лиги. 28-летний футболист провел на поле всю игру и
отметился голом. Однако позже перечеркнул свое же достижение грубой ошибкой.
Как пишет "Чемпионат", для Смолова этот матч стал
100-м официальным в составе команды. На его счету 74 игры в первенстве России,
4 – в национальном Кубке и 22 – в Лиге Европы.
Выступая за краснодарскую команду, Федор забил 64 мяча,
причем 10 из них – с пенальти. А вот в составе сборной с пенальти Смолову не везло. Напомним, что сборная
России в четвертьфинальном матче уступила команде Хорватии. Судьба игры
решалась в серии послематчевых пенальти. Федор Смолов не реализовал первый из
одиннадцатиметровых ударов. Россияне проиграл со счетом 3:4. Как отметили
эксперты и коллеги Смолова, первый пенальти в серии имеет важное психологическое
значение для настроя команды.
Футболист принес извинения после игры как игрокам сборной,
так и болельщикам. Коллеги Смолова, кажется поняли – отметили, что такая
неудача может случиться с каждым. А вот фанаты в покаяние Федора не особо
поверили. На их отношение повлияли еще и сообщения с Лазурного берега Франции,
где Смолов отдыхал после трудов на ЧМ-2018 в обществе самых дорогих вин.