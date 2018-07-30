Двухколесный транспорт возвращен владельцу.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 23-летнего жителя города Лакинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Установлено, что ночью 24 июля текущего года подозреваемый совместно с несовершеннолетним приятелем, находясь в городе Собинка, взломав замок зажигания, похитил припаркованной в одном из дворов на улице Гагарина мотоцикл «Yamaha FZS600». Похищенный транспорт фигуранты откатили в другой микрорайон города, где спрятали в кустах, после чего уехали в город Лакинск.Утром, после обращения в полицию владельца, оценившего материальный ущерб в 175 000 рублей, похищенный мотоцикл был обнаружен. Вскоре были задержаны и сами злоумышленники.Молодые люди вернулись за мотоциклом, но не ожидали встретить на месте сотрудников полиции. Попытка скрыться была пресечена.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Мотоцикл возвращен владельцу.