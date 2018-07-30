Заявитель рассказал, что в квартиру к его пожилой матери проник неизвестный и похитил личные вещи и технику...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Свиблово задержали 34-летнего жителя Подмосковья по подозрению в ограблении квартиры 85-летней женщины.В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о грабеже. Заявитель рассказал, что в квартиру к его пожилой матери проник неизвестный и похитил личные вещи и технику. Злоумышленника заметила находившаяся дома пенсионерка, однако тот с похищенным скрылся. Материальный ущерб составил 80 тысяч рублей.В течение суток сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый житель Подмосковья. Часть похищенного изъята.Установлено, что злоумышленник проник в квартиру через вентиляционный ход.По данному факту следствием ОМВД России по району Свиблово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29